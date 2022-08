7 maneiras de corrigir o código de erro 0x80070490 para Windows Update

Código de erro 0x80070490 é um erro comum que você pode encontrar ao tentar atualizar o Windows. Este erro é causado devido a arquivos corrompidos na manutenção baseada em componentes e no armazenamento de componentes do sistema. Esses dois serviços são responsáveis ​​por executar todas as operações relacionadas à atualização do Windows. Se você encontrou o erro 0x80070490 no Windows 10 e no Windows 11, provavelmente é devido a arquivos corrompidos no armazenamento de componentes do sistema e na manutenção baseada em componentes.

Esses dois não são a única razão pela qual você pode enfrentar esse erro. Você também pode enfrentar esse erro devido a antivírus de terceiros conflitantes, vírus em seu PC e arquivos de registro corrompidos. Este é um erro comum que muitos usuários relataram enfrentar no Windows 10 e no Windows 11.

Se você está enfrentando esse problema, este artigo o ajudará a resolver isso. Aqui estaremos discutindo alguns métodos de solução de problemas para corrigir o código de erro 0x80070490 no Windows 10 e no Windows 11.

Correção 1: verifique se há vírus no seu PC

Você pode encontrar esse erro devido a vírus. Vírus ou malware no seu PC podem estar causando esse problema. Se você estiver enfrentando esse problema, verifique se há vírus no seu PC. Você deve verificar seu PC usando o Windows Defender e remover todos os vírus. Se você usar qualquer antivírus de terceiros em seu PC, deverá verificar seu PC com isso.

Analise o seu PC em busca de vírus usando o antivírus. Remova ou coloque em quarentena quaisquer vírus em seu PC e reinicie seu sistema. Depois de fazer isso, tente reiniciar o seu PC e você não enfrentará mais esse problema.

Correção 2: desative o antivírus

Muitas vezes, antivírus de terceiros podem entrar em conflito com seu sistema e você pode enfrentar esse problema. Se você estiver usando algum antivírus de terceiros no seu PC, é mais provável que você enfrente esse erro. Desative qualquer antivírus de terceiros em seu PC e tente atualizar seu PC. Isso provavelmente deve resolver o código de erro 0x80070490 no Windows 10 e no Windows 11.

No entanto, se você ainda encontrar esse erro, tente desinstalar o antivírus. Desinstale o antivírus e reinicie o PC. Agora tente atualizar seu PC novamente e você não enfrentará esse erro.

Correção 3: execute a verificação SFC

Se esse erro for causado devido a alguns arquivos corrompidos em seu sistema, talvez você prefira executar uma verificação SFC. O SFC ou Verificador de arquivos do sistema verifica seu PC em busca de arquivos corrompidos e corrige os arquivos corrompidos encontrados.

Para executar o SFC Scan, siga as etapas abaixo-

No menu Iniciar procure o prompt de comando e clique com o botão direito nele. Agora clique no executar como administrador. Isso executará o prompt de comando como administrador e fornecerá todos os privilégios de administrador.

No prompt de comando, digite o comando SFC / scannow e bater digitar para executá-lo.

Seu sistema será verificado em busca de arquivos corrompidos e todos os arquivos corrompidos encontrados serão corrigidos.

Depois de fazer isso, reinicie o seu PC e você não enfrentará mais o problema.

Correção 4: execute o DISM

A verificação DISM é outro método de solução de problemas que você pode optar. Se a verificação SFC não corrigir o erro para você, tente executar uma verificação DISM no seu PC. Para executar uma varredura do DISM, siga as etapas abaixo-

Execute o prompt de comando como administrador.

No prompt de comando, digite o comando DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth e bater Digitar para executá-lo.

Isso corrigirá todos os erros. Se o DISM não obteve nenhum arquivo online, você deve conectar a unidade de mídia de instalação em seu PC.

Agora digite o comando DISM.exe /Online /Cleanup-Image /restorehealth /Fonte:C:RepairSou r ceWindows /LimitAccess e bater digitar para executá-lo. Certifique-se de substituir C:RepairSourceWindows com o caminho da mídia de instalação.

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e você não enfrentará mais o problema ao tentar atualizar seu Windows.

Se você ainda encontrar o código de erro 0x80070490 no Windows 10 e no Windows 11, tente executar a solução de problemas de atualização. Um solucionador de problemas é uma ferramenta do Windows que pode ajudá-lo a solucionar os problemas que você enfrenta no seu PC.

No menu Iniciar, procurar por configurações do solucionador de problemas e abri-lo.

Isso abrirá o solucionador de problemas . Aqui você encontrará o atualização do Windows opção. Se não estiver disponível, clique em outros solucionadores de problemas e aqui você encontrará Atualização do Windows.

Selecionar atualização do Windows e clique no corre para executar a solução de problemas de atualização do Windows. Siga as instruções na tela fornecidas pelo solucionador de problemas.

Isso encontrará o problema com a atualização do Windows e o corrigirá.

Correção 6: verifique se determinados serviços estão em execução

Se você ainda encontrar esse erro, precisará verificar se BITS, Windows Installer, Windows Update, e Criptográfico serviços estão em execução ou não. Se eles não estiverem em execução, você terá que iniciá-los manualmente.

aperte o Windows + R combinação de teclas para abrir a caixa de diálogo de execução.

Na caixa de diálogo de execução, procure por serviços.msc e clique em OK.

Isso abrirá a janela Serviço. Aqui procure por estes serviços – Atualização do Windows, Instalador MSI, BITS, e Criptográfico.

Verifique se esses serviços estão em execução ou não. Você pode verificar se esses serviços estão sendo executados ou não na guia de estatísticas.

Se esses serviços não estiverem em execução, clique duas vezes no serviço e clique em começar e clique em OK. Inicie o serviço individualmente.

Uma vez feito isso, tente atualizar seu Windows novamente e você não enfrentará mais o erro 0x80070490.

Correção 7: Exclua a pasta SoftwareDistribution

A última solução que você provavelmente pode tentar é excluir a pasta SoftwareDistribution. No entanto, antes disso, você terá que desabilitar o serviço Windows Update. Para desabilitar o serviço Windows Update, siga as etapas abaixo-

Abra a caixa de diálogo Executar pressionando o botão Windows + R combinação de teclas. Na caixa de diálogo de execução, procure por serviços.msc e clique em OK.

No Serviços janela, procure atualização do Windows . Clique com o botão direito do mouse em atualização do Windows e, em seguida, clique em propriedades.

Nas propriedades, clique em selecionar tipo de inicialização como Desativado.

Após fazer isso, reinicie o seu PC.

Depois de desabilitar o serviço Windows Update, você terá que excluir a pasta SoftwareDistribution. Para fazer isso, siga os passos abaixo-

Abra o Explorador de arquivos no seu PC e abra o Disco Local C .

Aqui abra o janelas pasta . Na pasta Windows, procure o Distribuição de Software pasta.

Selecione esta pasta e renomeie-a para SoftwareDistribution.OLD. Você pode excluí-lo ou deixá-lo apenas alterando seu nome.

Uma vez feito, reinicie o seu PC novamente.

Em seguida, você terá que habilitar o serviço Windows Update novamente. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Serviços janela como fizemos antes.

Procurar por atualização do Windows serviço. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique em propriedades.

Altere o tipo de inicialização de Desativado para manual .

Reinicie o computador e tente verificar a atualização do Windows novamente.

Agora você não enfrentará o código de erro 0x80070490 no Windows 10 e no Windows 11.

Palavras finais

Se você conseguir o código de erro 0x80070490 no Windows 10 ou no Windows 11, você pode corrigi-lo seguindo as etapas deste artigo. Estas foram algumas das etapas para resolver o erro 0x80070490. Esperamos que este artigo o ajude a resolver o problema que você estava tendo.