Auxílio Brasil de R$ 600: Veja como recuperar o acesso do aplicativo do benefício

O Auxílio Brasil é um programa social de transferência de renda, que foi criado para substituir o Bolsa Família. Algumas mudanças foram realizadas recentemente no benefício, aumentando o valor a ser transferido e a quantidade de beneficiários.

Para que os cidadãos conseguissem movimentar o saldo do benefício, foi criado um aplicativo. Por meio do APP do Auxílio Brasil, que é compatível para aparelhos Android e iOS, os beneficiários podem ter acesso a diversas informações, como o saldo disponível, calendário de pagamentos e outras.

Perdi o acesso à conta do Auxílio Brasil, como recuperar?

No entanto, pode acontecer do usuário perder o acesso ao aplicativo, seja por ter esquecido a senha ou perda o login. Para recuperar a conta é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Auxílio Brasil ;

; Clique na aba “Quero entrar com minha senha do Auxílio Brasil”;

Digite o número do seu CPF e selecione “Próximo”;

Selecione “Esqueci a senha”;

Use o código enviado pelo o e-mail cadastrado na conta e altera a senha para ter acesso ao aplicativo.

É importante ressaltar que, em situações em que o usuário não consiga lembrar o e-mail cadastrado na conta do Auxílio Brasil, ou ocorrer alguma outra inconsistência, deve comparecer à uma agência da Caixa Econômica Federal.

O Auxílio Brasil será liberado no valor de R$ 600 a partir da próxima terça-feira (09). Além do valor do benefício ter sido aumentado, em R$ 200, a quantidade de beneficiários também foi elevada.

De acordo com o Governo Federal, cerca de 1,6 milhão de brasileiros serão incluídos no programa social. Agora, um total de 19,7 milhões de cidadãos receberão o benefício.

As mudanças no Auxílio Brasil foram aprovadas por meio da PEC dos Benefícios, que também inclui alterações e criação de outros programas sociais, como vale-gás, auxílio taxista e outros.

O novo valor do Auxílio Brasil vai se dividir em 5 parcelas, pagas de agosto a dezembro.

Quem pode receber o Auxílio Brasil de R$600?

Para ser beneficiado pelo programa social, o cidadão deve ser inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e obter seus dados pessoais atualizados no sistema. Além disso, é necessário se enquadrar nas seguintes situações:

Pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210.

Extrema pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal de R$ 105.

De acordo com as primeiras aprovações do benefício , existem duas maneiras de ser aceito no programa social de forma automática:

Já era beneficiário do Bolsa Família: Em casos como esse, o Auxílio Brasil é pago automaticamente;

Estava inscrito no CadÚnico, mas não era beneficiado pelo Bolsa Família: Nesse caso, o cidadão vai para a lista de espera.

Ainda, vale lembrar que para receber o Auxílio Brasil, é necessário que na família tenha, pelo menos, um dos membros abaixo:

Crianças;

Gestantes;

Lactantes;

Adolescentes;

Jovens entre 0 a 21 anos incompletos.

Auxílio Brasil a partir de R$600 em agosto

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Além disso, o vale-gás também deve aumentar de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses, elevando em mais de R$ 1 bilhão os custos do programa.

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.

Como consultar os pagamentos do Auxílio Brasil?

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos