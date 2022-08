Calendário para recadastramento do Programa do Leite em Penedo é alterado

Confira novo cronograma para famílias que já são beneficiárias

Secom PMP

O calendário para recadastramento das famílias beneficiárias do Programa do Leite foi alterado para agilizar a atualização do cadastro em Penedo.

O cronograma da ação desenvolvida pelos governos estadual e municipal mantém a data inicial, mas teve sua conclusão antecipada do dia 18 de outubro para 30 de setembro.

O trabalho que mantém famílias de baixa renda atendidas com a distribuição gratuita do alimento começa pela zona rural, a partir da próxima sexta, 26, nas comunidades Marituba de Cima e Marituba do Peixe.

Atualmente, 2.442 mil famílias são atendidas em Penedo pelo trabalho direcionado para pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O recadastramento será feito nos locais de entrega do leite, exceto das famílias residentes na Castro Alves (Bititinga), grupo que será atendido no ginásio Padre Manoel Vieira.

Quem precisa continuar recebendo o alimento, basta apresentar a carteira de identidade (RG) e o cartão NIS registrado no Programa do Leite, e não está prevista a inclusão de novos beneficiários no processo de recadastramento.

CRONOGRAMA DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE EM PENEDO

Marituba de Cima – dia 26 de agosto – Horário 09 horas

Marituba do Peixe – dia 26 de agosto – Horário 13 horas

Capela – dia 29 de agosto – Horário 09 horas

Riacho do Pedro – dia 29 de agosto – Horário 10h30

Murici – dia 29 de agosto – Horário 13 horas

Peixoto – dia 30 de agosto – Horário 09 horas

Ponta Mofina – dia 30 de agosto – Horário 13 horas

Manibu – dia 31 de agosto – Horário 09 horas

Campo Grande – dia 31 de agosto – Horário 13 horas

Tabuleiro dos Negros – dia 02 de setembro – Horário 09 horas

Tapera – dia 05 de setembro – Horário 09 horas

Marizeiro – dia 05 de setembro – Horário 10h30

Itaporanga – dia 05 de setembro – Horário 13 horas

Campo Redondo – dia 06 de setembro – Horário 09 horas

Bairro Santa Izabel/Cacimbinhas – dia 06 de setembro – Horário 13 horas

Bairro Santa Cecília/Matadouro – dia 09 de setembro – Horário 09 horas

Bairro Santa Luzia/Barro Duro – dia 09 de setembro – Horário 13 horas

Vila Primavera – dia 12 de setembro – Horário 09 horas

Bairro Senhor do Bonfim/Oiteiro – dia 13 de setembro – Horário 09 horas

Bairro Nossa Senhora de Fátma/Coreia – dia 14 de setembro – Horário 09 horas

Loteamento Pinheiro – dia 19 de setembro – Horário 09 horas

Conjunto Vale do São Francisco – dia 19 de setembro – Horário 13 horas

Bairro Santo Antônio/Barro Vermelho – dia 20 de setembro – Horário 09 horas

Loteamento São José – dia 21 de setembro – Horário 09 horas

Castro Alves/Bititinga – dia 23 de setembro – Horário 09 horas

Conjunto Rosete Andrade – dia 26 de setembro – Horário 09 horas

Conjunto Mata Atlântica – dia 27 de setembro – Horário 09 horas

Vila Matias – dia 28 de setembro – Horário 09 horas

Camartelo – dia 30 de setembro – Horário 09 horas

Santa Cruz – dia 30 de setembro – Horário 13 horas