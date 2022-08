A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade para que direcione a sua trajetória profissional no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: destaque o seu perfil profissional de forma positiva

As empresas buscam por profissionais resilientes e capacitados que saibam lidar com os fatores externos. Visto que o mercado atual é volátil e inconstante. Por isso, a entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato se destaque de forma orgânica.

Exemplifique seus pontos fortes através da sua experiência profissional

O candidato deve direcionar a sua trajetória profissional de forma simplificada. Sendo assim, é relevante que fale sobre a sua capacidade para lidar com pressão; comprometimento com a empresa; facilidade para alcançar metas; capacidade de resolver processos; acompanhamento de projetos; implementação sistêmica; campanhas motivacionais; condução de reuniões brainstorming; controles internos; direcionamentos indicadores; customizações; atendimento ao cliente; dentre outros aspectos que sejam relacionadas ao seu perfil profissional.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

É importante para o candidato equilibrar as informações, falando sobre seus pontos negativos de maneira resolutiva. Sendo assim, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, por exemplo. No entanto, é relevante que destaque que deseja realizar algum curso voltado para a expansão de sua comunicação.

Adote uma postura participativa

A sua postura deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, é relevante que, na condição de candidato, se coloque positivamente, adotando um comportamento participativo.

Não permaneça com seus braços cruzados; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo; controle o seu tom de voz; tenha assertividade durante a elaboração de suas respostas; não deixe bolsas no seu colo; evite atrasos; trabalhe a sua respiração, dentre outros aspectos que possam minimizar a ansiedade durante uma situação de avaliação.

Tire suas dúvidas

Faça uso assertivo do espaço cedido ao candidato no final do processo seletivo, realizando perguntas relevantes para o seu objetivo profissional. Não saia da entrevista com dúvidas, pergunte pontos sobre as atividades exercidas, a possibilidade de crescimento na empresa, a flexibilização de horários, entre outros fatores que sejam viáveis para que analise a viabilidade da contratação.

Não fique aquém do seu potencial profissional

Lembre-se de que a análise sobre a compatibilidade dos perfis e dos valores envolvidos deve ser feita por todos os envolvidos, e não somente pela empresa. No entanto, para que o candidato consiga realizar essa análise de maneira genuína, ele deve se colocar positivamente no processo, evitando ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.