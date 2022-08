Filho do ex-governador Moacir Andrade declara apoio a Guilherme Lopes

Ele acredita que é o momento certo para Penedo voltar a ter um representante na Assembleia Legislativa

Na manhã deste sábado, 27 de agosto, na rádio Grande Rio FM, Moacyr Andrade Filho, conhecido como Bola, filho do ex-governador de Alagoas, Moacir Andrade, declarou apoio a candidatura de Guilherme Lopes, para deputado estadual.

Bola foi convidado a ser candidato a deputado estadual, mas recuou dessa decisão por entender a existência de grande chances de Penedo voltar a ter representatividade na ALE:

“Eu não vou ser candidato a deputado estadual neste mandato e vou explicar o porquê, porque eu acredito que a candidatura posta hoje pelo Guilherme, é uma candidatura bem posta.

Eu acredito que o Guilherme Lopes é um cara hoje que pode representar, e dentro dessa conjuntura, é o único com essa possibilidade de representar. Eu acredito que Penedo precisa ter um representante e que cada pessoa tem o seu momento. Cidoca teve aquele momento maravilhoso que chegou a 20 mil votos, estava eleito até fecharem as últimas urnas(…) Hoje eu vejo que o momento é do Guilherme, eu acredito que o Guilherme possa representar Penedo e a região do Baixo São Francisco, eu acredito que esta possibilidade traz a Penedo um momento, e que se todos trabalharem com esse pensamento em votar em filhos da terra, a gente poderá ter um membro lá na Assembleia Legislativa” disse Moacyr Andrade Filho.

O empresário e também Diretor da rádio Grande Rio Fm finalizou falando da grande missão que os penedenses e moradores do Baixo São Francisco têm em eleger um filho da terra:

“O que eu vejo hoje de forma muito simples, a gente tem um cenário político favorável, aonde depois de muitos anos Penedo pode passar a ter representante, representante genuíno, não representante que vem aqui mostra a cara de depois da um xau” concluiu Moacyr Andrade Filho.

Ouça: