Marcius Beltrão não é mais candidato a deputado federal, afirma colunista

Os penedenses acordaram com uma notícia de tamanha repercussão, a suposta desistência de Marcius Beltrão, ex-prefeito de Penedo por três vezes, a uma cadeira na Câmara Federal.

De acordo com o colunista, Edivaldo Júnior, do portal de Notícias GazetaWeb, o político deixou a candidatura depois de sofrer pressões internas no partido. Tudo porque manteve a palavra e o compromisso de votar em Paulo Dantas (MDB) para o governo e Renan Filho (MDB) para o Senado.

O candidato a governador do União Brasil é o senador federal Rodrigo Cunha e o candidato a senador da coligação é Davi Davino Filho (PP).

A retirada da candidatura foi confirmada por interlocutores do Palácio dos Palmares. Após reunião com o governador, na noite dessa segunda-feira (15/08), Marcius aceitou o convite para coordenar a campanha de reeleição de Paulo Dantas.

Durante toda a segunda-feira as especulações em torno da retirada da candidatura eram fortes. A informação era que Marcius poderia (poderá?) assumir uma importante Secretaria de Estado. Tudo indica que isso ocorrerá, mas não necessariamente antes das eleições de 2 de outubro.

Marcius Beltrão ainda não se manifestou oficialmente sobre essa possível desistência à candidatura.

Com informações do site edivaldojunior.blogsdagazetaweb.com