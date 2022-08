Milhares de materiais chegam em Penedo para distribuição no Dia da Solidariedade

Donativos para desabrigados e desalojados pelas chuvas começam a ser entregues na próxima segunda-feira, 08, durante evento que terá emissãp gratuita de documentos para o público em geral

A assistência às famílias desabrigadas ou desalojadas pelas chuvas promovida pela Prefeitura de Penedo será ampliada na próxima segunda-feira, 08, data da entrega de colchões, kits dormitório, cesta de alimentos e itens de limpeza.

O material enviado pelo governo federal é direcionado para as pessoas afetadas pelo desastre natural que foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

Vale ressaltar que as vítimas das chuvas foram encaminhadas para aluguel social ou estão novamente em sua casa e continuam recendo assistência do poder público, a exemplo do Auxílio Chuvas lançado pelo governo estadual.

E para receber os donativos no Dia da Solidariedade, é preciso que o beneficiado se dirija ao CRAS de sua localidade, Oiteiro ou Barro Vermelho, ou até a antiga unidade do SESI, onde a SEMDSH atende moradores das localidades da parte alta da cidade.

A entrega do tíquete acontece até as 17 horas deste sábado, 06.

Quem não puder ir, vai retirar o bilhete no ginásio Padre Manoel Vieira, um dos locais que estão sendo utilizados na missão da Defesa Civil e que integra os poderes públicos municipal, estadual e federal.

A distribuição terá continuidade ao longo da semana para atender as comunidades mais isoladas da zona rural de Penedo.

Emissão de documentos

Além da distribuição da ajuda humanitária, a Prefeitura de Penedo informa que haverá emissão gratuita de documentos, ação aberta ao público em geral ofertada em parceria com o Governo de Alagoas.

Toda a programação do Dia da Solidariedade acontece nos ginásios do complexo educacional das escolas estaduais Ernani Méro e Comendador José da Silva Peixoto, além do ginásio Padre Manoel Vieira, a partir das 8 horas de segunda-feira, 08 de agosto.