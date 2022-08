Prédios do Centro Histórico de Penedo ganham iluminação cênica

Projeto realizado entre a Prefeitura de Penedo e o Iphan Alagoas realça a arquitetura local e alavanca a visitação noturna

Secom PMP com Assessoria Setur

Quem visita o Centro Histórico de Penedo, em especial durante a noite, percebe a nova iluminação dos prédios e monumentos situados na Avenida Floriano Peixoto e no Largo da Igreja São Gonçalo Garcia.

O espaço revitalizado durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes ganhou iluminação cênica, inclusive com luz de piso, investimento que destaca a riqueza do patrimônio histórico tombado em nível nacional.

Realizado em parceria entre a Prefeitura de Penedo e a Superintendência Alagoas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o trabalho realça e valoriza todo o conjunto do Centro Histórico, propiciando mais prazer para moradores e turistas durante a visitação noturna.

Para o Secretário Municipal de Infraestrutura, Valmir Lessa, todo o projeto é de grande valia e importância.

“Através da parceria com o Iphan, algumas edificações do Centro Histórico foram revitalizadas e recuperadas, o que é de extrema importância, pois, desta forma, preservamos ainda mais o nosso rico acervo”, explica o gestor da Seinfra sobre os avanços coordenados por Ronaldo Lopes, à época Vice-Prefeito de Penedo .

Jair Galvão, Secretário Municipal de Turismo, destaca que a nova iluminação faz muita diferença e agrega mais valor, tanto do ponto de vista histórico quanto do turístico.

“Se pelo dia já é uma experiência incrível, durante a noite é ainda mais especial. A iniciativa não só potencializa a apresentação da história local, mas também alavanca o turismo como atividade econômica e geradora de emprego e renda em Penedo”, ressalta o administrador da Setur.

A recuperação e a revitalização dos prédios históricos são ações do PAC das Cidades Históricas, projeto iniciado em 2013 e realizado integralmente no município.

O cumprimento do cronograma em Penedo mereceu destaque da Rede Globo, em matéria divulgada no Fantástico em novembro de 2015 (clique aqui para conferir o vídeo).

A conclusão da revitalização e da recuperação do acervo que projeta Penedo para o mundo ganhou nova produção da TV Globo. Por meio de sua afiliada, a TV Gazeta mostrou como a iluminação cênica torna o Centro Histórico da Cidade dos Sobrados mais lindo.

Confira a reportagem que foi ao ar no AL TV 2 no último dia 15 de agosto.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Com edição Secom PMP