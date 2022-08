Prefeito Ronaldo Lopes realiza grande encontro para apresentar seus candidatos nessas eleições

Evento será às 14h no Ginásio Dom Bosco, na Vila Matias

Na tarde desta sexta-feira, 26 de agosto, o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, apresenta seus candidatos para eleições deste ano, 02 de outubro de 2022.

A solenidade, que terá a presença do candidato a deputado estadual, Guilherme Lopes, e também do candidato a deputado federal, Luciano Amaral, será realizada no Ginásio Dom Bosco, no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, na Vila Matias. O prefeito também deverá apresentar seus candidatos para o senado federal e governo de Alagoas, Renan Filho e Paulo Dantas respectivamente.