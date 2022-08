Secretário de Turismo de Penedo participa de evento organizado por associação nacional que representa dirigentes da área

Workshop Anseditur reuniu gestores municipais de turismo em Minas Gerais

Por Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

O Secretário de Turismo de Penedo, Jair Galvão, representou o município durante o Workshop Anseditur, encontro organizado pela Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo realizado em Montes Claros – MG.

Jair Galvão foi convidado pela Anseditur para expor as boas práticas na gestão municipal do turismo e também sobre o trabalho planejado para ser aplicado em Penedo, a fim de alavancar e fortalecer o turismo na cidade e região.

Para o representante do governo Ronaldo Lopes, foi um momento enriquecedor, produtivo e de troca de experiências.

“Apresentamos projetos e estratégias que iremos aplicar na gestão municipal, em Penedo e também pudemos ouvir os gestores de diferentes municípios de Minas Gerais, referência em cidades históricas para o turismo”.

Ainda de acordo com Jair Galvão, o workshop propiciou a aproximação entre destinos semelhantes. “Penedo e Minas Gerais possuem algumas afinidades, entre elas, a relação com o Rio São Francisco. O estreitamento de laços com as cidades que também são históricas vai permitir um intercâmbio de conhecimento e de ações para o desenvolvimento do turismo”, explica o gestor da Setur.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Com edição Secom PMP