SETUR leva Destino Penedo ao 1º Festival de Turismo de Alagoas

A Secretaria de Turismo de Penedo participou da primeira edição do Festival de Turismo de Alagoas, evento de nível naciuonal realizado neste final de semana no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió.

Gestores da Setur Penedo apresentaram os atrativos da cidade para mais de 400 agentes de viagem dos estados de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e Alagoas.

Além do contato direto feito por Jair Galvão (Secretário da Setur), Maria Augusta Brêda (Diretora de Marketing e Promoções) e Maik Vieira (Diretor de Turismo), os agentes que lidam receberam material impresso e de divulgação sobre o Destino Penedo.

As pessoas que estiveram no evento prestigiaram, ainda, uma breve apresentação sobre a região Sul de Alagoas, conduzida pelo diretor de Turismo da SETUR, Maik Vieira.

Para Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, o 1º Festur Alagoas foi uma grande oportunidade de divulgar Penedo para o Brasil.

“Mostramos o que a nossa cidade tem a oferecer no turismo, em termos de cultura, história, atrativos e gastronomia. Foi um evento muito importante e, que, com certeza, participaremos novamente”, destacou Jair Galvão.

Já para a Diretora de Marketing e Promoções da Setur, Maria Augusta Brêda, o saldo do evento foi extremamente positivo.

“Penedo só tem a ganhar quando participa de eventos como o Festur Alagoas, uma vez que o principal objetivo é fazer com que o destino seja conhecido dentro do universo do turismo”, concluiu.

