10 maneiras de consertar a lanterna do iPhone 14 que não funciona no iOS 16

A lanterna é algo que desempenha um papel crucial em nossa vida. Você pode se sentir ansioso se tiver problemas para usar a lanterna do iPhone porque o problema não tem causa conhecida. No entanto, é possível que esse tipo de problema não tenha começado a ocorrer devido a problemas de hardware todas as vezes. Em vez disso, uma falha de software também pode ser possível por trás desse problema.

Então, se você está enfrentando o A lanterna do iPhone não funciona problema após a atualização para o iOS 16, este guia é para você. Sim, aqui neste artigo, mencionamos todas as correções possíveis que têm o potencial de resolver se a lanterna do iPhone não estiver funcionando.

Corrigir a lanterna do iPhone 14 que não funciona no iOS 16

Você pode usar várias correções para corrigir a lanterna do iPhone que não funciona no iOS 16. Então, vamos conferir essas correções:

Carregue seu iPhone .

Na maioria das vezes, vimos esse tipo de erro quando nosso dispositivo possui um baixo nível de energia. Além disso, você já deve saber que, se você ativou o modo baixo no seu iPhone, a lanterna não está funcionando, pois o sistema não permitiu essa ação enquanto o dispositivo está no modo de bateria fraca ou no modo de economia de bateria. Portanto, recomendamos que você tente carregar seu dispositivo caso esteja usando o dispositivo com bateria fraca.

Forçar o fechamento do aplicativo da câmera

Você não pode usar o recurso de lanterna no seu iPhone se ativar o aplicativo Câmera. Não há como usar a lanterna com a câmera ao mesmo tempo.

Mesmo que este método pareça ineficaz, ainda vale a pena tentar. Você pode fechar o aplicativo Câmera deslizando para cima a partir do botão home em um modelo de iPhone mais recente que o iPhone X.

Verifique a capa do seu iPhone .

A lente pode ser bloqueada se a lanterna estiver protegida com um estojo. Você pode verificar se a lanterna está funcionando removendo a capa do iPhone e abrindo-a. Portanto, você deve garantir que, se usar uma capa traseira com o seu iPhone, verifique se está bloqueando a lanterna.

Verifique se você não ativou o modo Não perturbe

Muitos usuários relataram que, após desativar o modo Não perturbe, a lanterna voltou a funcionar no dispositivo iOS 16. Portanto, você também deve verificar se ativou esse modo no seu iPhone. Em caso afirmativo, desative-o e verifique se isso ajuda.

Reinicie o iPhone

Você pode resolver a maioria dos problemas do iPhone, incluindo problemas de lanterna do iOS 16, reiniciando o dispositivo. Talvez isso o ajude a resolver o problema se você tiver sorte. Você pode reiniciar seu iDevice seguindo as etapas abaixo.

Segure o volume (+) e solte-o rapidamente. Pressione e solte rapidamente o volume (-) . Segure o lado botão. É isso. Agora, quando vir o logotipo da Apple, solte a mão do botão lateral.

Depois que o dispositivo for reinicializado, você descobrirá que a lanterna do iPhone não está funcionando no iOS 16, o problema é resolvido agora. No entanto, caso você ache que isso não o ajudará, verifique as outras correções que mencionamos mais adiante neste guia.

Redefinir todas as suas configurações

É possível que todas essas correções não tenham funcionado. Se você tentou todos eles sem sucesso, nenhum deles pode ter funcionado. Você pode precisar descansar todas as configurações do iPhone, se for esse o caso. É uma correção simples, mas pode resolver o problema permanentemente. Nesse sentido, devem ser tomadas as seguintes providências:

Vamos para Definições . Selecionar Em geral do cardápio.

Selecionar Transferir ou redefinir o iPhone . Então clique Redefinir . Selecionar Redefinir todas as configurações

Quando solicitado, digite a senha. Você precisará confirmar sua ação tocando em Redefinir todas as configurações .

Desligue o modo de baixo consumo

Quando você ativa o modo de baixo consumo de energia, seu aplicativo de lanterna também pode ficar acinzentado. No iOS 16, a maioria dos aplicativos requer energia ideal para funcionar corretamente. Portanto, ele pode ser desabilitado se o dispositivo estiver no modo de baixo consumo de energia. Certifique-se de desligá-lo, para que você saiba com o que está lidando.

Vamos para Definições . Selecionar Bateria . Desativar Modo de baixo consumo

Verifique a temperatura do telefone

O iPhone pode ficar superaquecido se você o usar extensivamente para vários aplicativos ou jogos. É possível superaquecer o dispositivo mesmo quando usado sob luz solar direta por um longo período de tempo.

No entanto, para que a temperatura volte a um nível razoável, o aparelho desliga a maior parte de seus recursos quando começa a superaquecer. O desempenho do telefone também pode sofrer quando ele fica superaquecido.

Sempre que a temperatura do seu telefone subir acima do normal, evite usá-lo. Enquanto isso, você pode usar a lanterna novamente quando a temperatura voltar ao normal.

É possível que você esteja executando uma compilação com bugs do iOS 16 se você instalou a nova versão imediatamente após o lançamento. Nos estágios iniciais de uma nova atualização, existem muitos bugs que fazem com que o dispositivo funcione mal na maioria dos casos.

Portanto, se você não atualizou seu iPhone desde o lançamento do iOS 16, agora é o momento perfeito para fazê-lo.

No seu iPhone, abra Definições e vai para Em geral para verificar se há uma nova atualização do iOS. Você pode então selecionar Atualização de software para ver se alguma atualização está pendente. Se houver atualizações pendentes, certifique-se de instalá-las se as vir.

Há uma chance de que o hardware do seu telefone seja responsável pelo problema se nenhuma das soluções acima funcionar. Esse problema deve ser resolvido no centro de serviço mais próximo, portanto, você precisa levar seu iPhone até lá.

Eles devem ser capazes de ajudá-lo se você contar a eles sobre seu problema em detalhes. A garantia do seu dispositivo deve cobrir quaisquer problemas que você tenha.

Palavras finais

Então, é assim que corrigir o A lanterna do iPhone não funciona problema no iOS 16. Esperamos que você ache este artigo útil. Caso você tenha alguma dúvida ou dúvida em sua mente, comente abaixo e deixe-nos saber.

