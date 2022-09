10 maneiras de corrigir o erro de não inicialização do PC do FIFA 23 (2022)

Ao chamar este jogo de FIFA pela última vez, o argumento para um jogo de serviço ao vivo com atualizações sazonais é reforçado. FIFA é sem dúvida um dos jogos de simulação de futebol mais populares. A Electronic Arts lançou uma nova versão da franquia FIFA.

Com o FIFA 23, você pode experimentar a experiência de futebol virtual mais realista ainda com várias adições e ajustes. No PC, parece que o jogo não está funcionando corretamente. Sim, recentemente, muitos usuários começaram a relatar que o FIFA 23 não está sendo lançado em seu PC com Windows 10/11.

No entanto, embora a razão por trás desse tipo de problema ainda seja desconhecida, reunimos algumas informações sobre esse problema. Portanto, se o FIFA 23 não estiver sendo lançado no seu PC, confira essas correções uma vez.

Por que o FIFA 23 para PC não é lançado?

Você pode encontrar problemas ao iniciar o FIFA 23 devido a patches de jogos desatualizados, versões de drivers gráficos e compilações do Windows, arquivos de jogos corrompidos ou ausentes, problemas com o Microsoft Visual C++ Redistributable ou serviços em segundo plano desnecessários.

Por outro lado, alguns jogadores têm problemas ao iniciar o jogo devido a hardware incompatível, tarefas desnecessárias em segundo plano, aplicativos de sobreposição, etc.

Corrigir o problema do FIFA 23 PC não inicializando

Existem diferentes correções disponíveis que você pode tentar resolver esse erro irritante. Ainda assim, as correções que mencionamos mais adiante neste guia têm o potencial de resolver se o erro de não inicialização do FIFA 23 PC ocorrer, pois também tentamos essas correções. Então, vamos examiná-los:

Verifique os requisitos do sistema

Em primeiro lugar, você deve examinar a configuração do seu PC para ver se atende aos requisitos do jogo. O hardware incompatível de um PC às vezes pode causar uma série de problemas ao iniciar o jogo.

Requerimentos mínimos:

CPU : Intel Core i5 6600k ou similar

GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ou similar

BATER : 8GB

ESPAÇO EM DISCO : 100 GB

VRAM : 4096 MB

P-SHADER : 5,1

V-SHADER : 5,1

Requisitos recomendados:

CPU : Intel Core i7 6700 ou similar

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660 ou similar

BATER : 12 GB

P-SHADER : 5,1

V-SHADER : 5,1

ESPAÇO EM DISCO : 100 GB

VRAM : 6144 MB

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Em situações em que os arquivos do jogo estão corrompidos ou ausentes por motivos inesperados, usar o inicializador de jogos pode ser muito útil se os arquivos do jogo estiverem corrompidos ou ausentes por motivos inesperados. Enquanto isso, vimos em muitos casos que o erro de não inicialização do FIFA 23 ocorre devido a arquivos de jogo corrompidos. Então, você deve verificar os arquivos do jogo e fazer isso:

Para Cliente Steam:

Lançar Vapor e clique em Biblioteca . Selecionar FIFA 23 da lista de jogos instalados. Clique em Propriedades > Arquivos Locais . Para verificar a integridade do arquivo do jogo, clique no botão Verifique a integridade dos arquivos do jogo botão. Então, levará algum tempo para que o processo seja concluído. Depois de ter feito isso, reinicie o computador.

Para cliente de origem:

No seu PC, inicie o Cliente de origem . Vamos para Minha biblioteca de jogos e localize FIFA 23 . À esquerda da tela, clique em Definições (ícone de engrenagem) e, em seguida, Reparar . Depois disso, o processo levará algum tempo para ser concluído. Por fim, reinicie o PC para efetivar as alterações.

Parece haver vários jogadores afetados que relataram o driver gráfico desatualizado. Veja como verificar atualizações se você também estiver usando um driver gráfico desatualizado

Abra o Menu de links rápidos pressionando Windows + X . Na lista, selecione Gerenciador de dispositivos > Clique duas vezes em Adaptadores de vídeo. Simplesmente clique com o botão direito a placa de vídeo dedicada que você deseja usar. A seguir, clique Atualizar driver > Procure o driver automaticamente Sempre que uma atualização estiver disponível, o sistema irá baixá-la e instalá-la automaticamente. Para aplicar as alterações, reinicie o computador.

O problema de não inicialização do FIFA 23 PC deve ser resolvido seguindo este método.

Execute o jogo como administrador

Você pode ter problemas para iniciar um videogame ou até mesmo travar a inicialização do jogo se não estiver executando-o usando privilégios de administrador. Para verificar se o erro foi corrigido, execute o arquivo executável do jogo em seu computador Windows como administrador. Para fazer isso:

No seu computador, clique com o botão direito no FIFA 23 exe arquivo de atalho. Vou ao Propriedades guia e selecione o Compatibilidade aba. Você precisa marcar a Execute este programa como administrador caixa de seleção. Para salvar as alterações, clique em Aplicar e selecione OK

Reinicie seu dispositivo

Como muitos usuários relataram que isso os ajudou a resolver esse problema no passado, é uma correção valiosa. Portanto, você também deve tentar isso e verificar se o problema de FIFA 23 não inicializa desaparece.

Desative o modo de jogo

Você deve desabilitar o modo de jogo embutido do Windows sempre que a solução acima falhar. Possivelmente, você pode corrigir o problema desativando o modo de jogo. Sempre que você encontrar esses problemas, é melhor desabilitar o modo de jogo por um curto período de tempo, pois o modo de jogo pode desabilitar muitos processos cruciais que podem afetar negativamente seu jogo. A seguir estão as etapas que você precisa seguir para desativar o modo de jogo:

Usando o teclado, pressione Windows+I para abrir as janelas definições janela. No Jogos guia, clique Modo de jogo . Desligue-o alternando-o. É necessário reiniciar o PC para que as novas configurações entrem em vigor imediatamente. Veja se o problema do FIFA 23 PC que não inicia é resolvido.

Ajuste a opção de energia

Quando você altera o plano de energia do seu computador, às vezes você pode obter o melhor desempenho. No entanto, a opção de desempenho no modo de energia também foi relatada para resolver o problema de não inicialização do FIFA 23 PC. Então, caso você não saiba como fazer isso, aqui estão os passos:

Inicialmente, abra o Configurações do Windows . Navegar para Energia e bateria . Toque em Modo de energia . Selecionar atuação .

Fechar processos em segundo plano

Para quem não consegue resolver o problema de não inicialização do FIFA 23 PC, é recomendável fechar os processos em segundo plano do jogo. Você precisa executar as seguintes etapas no seu PC para corrigir esse problema:

Comece pressionando Ctrl+Alt+Esc para abrir o Gerenciador de tarefas . Localize os processos relacionados ao FIFA 23 no Processos aba. Depois disso, bata no Finalizar tarefa botão.

Definir alta prioridade

Os usuários de PCs com Windows também podem resolver o problema do FIFA 23 PC não inicia definindo o aplicativo como alta prioridade. As etapas a seguir irão guiá-lo através da definição de alta prioridade:

Clique com o botão direito no menu Iniciar. Em seguida, selecione Gerenciador de tarefas . Clique com o botão direito do mouse em seu jogo e clique em Detalhes . Selecionar Definir prioridade então Alto

Reinstale o FIFA 23

Você tentou todas as correções, apenas para descobrir que o FIFA 23 PC não inicia? Sem problemas! É a última opção que você pode aplicar, então você deve tentar reinstalar o jogo. Portanto, você deve reinstalar o FIFA 23 no seu PC para ver se isso ajuda.

Da mesa do autor

Então, é assim que corrigir se o FIFA 23 PC não está sendo lançado. Esperamos que as correções mencionadas anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Mas ainda assim, sinta-se à vontade para comentar abaixo se tiver alguma dúvida ou pergunta.

