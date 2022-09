Bolsonaristas realizam ato neste 7 de Setembro em Porto Real do Colégio

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, realizarão um ato em defesa da democracia nesta quarta-feira, 7 de Setembro, pelas ruas de Porto Real do Colégio.

A ação que será realizada na cidade ribeirinha que faz fronteira ao Estado de Sergipe, deve contar com a participação de apoiadores do presidente também de outros municípios, inclusive do vizinho estado.

A mobilização tem sido feita pelo movimento #vempraruaColégio, orientando os participantes a estarem vestidos de verde e amarelo em apoio ao presidente que tem se mostrado um ferrenho defensor das cores da nossa bandeira, incentivando desde a sua Convenção Partidária, aos patriotas irem às ruas neste dia 7 de Setembro, contra as investidas do STF aos direitos constitucionais de apoiadores do presidente.

A concentração da carreata acontecerá às 17 horas na entrada da cidade.