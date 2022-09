Paulo Dantas, Renan Filho, Luciano Amaral, Maurício Quintella, Ronaldo Lessa, Marcius Beltrão e Ronaldo Lopes apoiam Guilherme Lopes para a Assembleia Legislativa Estadual

No final da tarde e início da noite desta sexta-feira, 09, um mar de gente tomou conta das ruas de Penedo para a caminhada dos candidatos a governador, vice, senador, deputado federal e estadual por Alagoas.

Da concentração na Praça São Judas Tadeu, o povo seguiu junto com quem vai manter Alagoas no rumo do desenvolvimento até a Rua da Floresta, onde os candidatos mostraram o que fazer para o estado não parar de crescer.

“O povo de Penedo colocará um penedense na Assembleia Legislativa, não tenho dúvida. Pelo compromisso que você tem, pela força de vontade que você tem, irá trabalhar para os penedenses” afirmou o candidato a deputado federal, Luciano Amaral.

O ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, também declarou apoio à candidatura de Guilherme Lopes.

“Quero apresentar o meu candidato a deputado estadual, o jovem Guilherme Lopes, que é da terra! Isso praticamente tava na cara de todo mundo, que sempre procurei apoiar pessoas que tem identidade com o município de Penedo, pessoas que tem identidade com o Litoral Sul”, destacou Marcius Beltrão

O ex-governador e candidato ao Senado Federal, Renan Filho, foi preciso no seu apoio ao defensor do Baixo São Francisco:

“Eu vim aqui hoje para que vocês me incorporem na eleição de Guilherme. A minha torcida, a minha ajuda, o meu voto, aonde eu puder ajudar esse jovem a chegar na Assembleia Legislativa, eu estarei sentindo que é mais um trabalho que faço como um defensor de Penedo e do Baixo São Francisco”, ressaltou Renan Filho em seu discurso.

O atual governador e também candidato ao Governo de Alagoas, Paulo Dantas, elogiou o trabalho de Guilherme Lopes na Secretaria de Saúde de Penedo:

“Ele é competente e eu vou dar apenas uma prova disso. Agora na pandemia, uma confusão danada, ninguém sabia como resolver as coisas, mas o Guilherme com humildade e com a equipe da saúde de Penedo, conseguiu salvar vidas porque ele priorizou a ciência, priorizou o uso de máscaras, priorizou a vacinação. E foi por essa razão que o município de Penedo teve um dos melhores resultados na pandemia”, finalizou Paulo Dantas.

Guilherme Lopes discursou e falou que Penedo pode voltar a novamente ter representatividade na ALE:

“A população de Penedo acordou e definiu que vai acabar com um jejum de 32 anos sem Penedo e sem o Baixo São Francisco ter um representante na Assembleia Legislativa. Por isso, eu tenho saído em cima do trio por todas as ruas da cidade de Penedo, eu tenho ido em todas as regiões do Estado de Alagoas. Nossa campanha, ninguém acreditava, hoje o meio político do Estado de Alagoas já coloca a gente como futuro deputado estadual. Isso principalmente por conta de Penedo, que Penedo é quem vai dar a maior votação da história a um deputado penedense.”

Por: Assessoria