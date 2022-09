Campeonatos de futsal masculino e feminino serão decididos na noite de quarta, 14

Competições organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES)

Secom PMP

Os campeonatos masculino e feminino de futsal promovidos pela Prefeitura de Penedo serão decididos na noite da próxima quarta-feira, 14, no Ginásio Padre Manoel Vieira.

A primeira partida vai definir a equipe vencedora do futsal feminino, jogo entre Ramalhão e Meninas da Vila, a partir das 19h30.

Em seguida, os times Resto do Mundo e Chapecoense entram em quadra para disputar o título de campeão do Campeonato Municipal Masculino de Futsal de 2022.

As competições organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) já têm terceiro colocado definido, sendo o Real Clube no futsal feminino e o Juventus no masculino, ambas premiadas na noite de quinta-feira, 08.

Os três primeiros colocados receme medalhas, troféu e premiação em dinheiro.