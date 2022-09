Cartões do Programa Mesa Cheia estão disponíveis para beneficiários

Titular do benefício concedido pela Prefeitura de Penedo precisa pegar o cartão

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) informa aos beneficiários do Programa Mesa Cheia que o cartão do benefício criado no governo Ronaldo Lopes está disponível.

O cartão do maior programa de distribuição de renda da Prefeitura de Penedo deve ser retirado na Secretaria Municipal de Assistência Social, no setor que funciona na antiga unidade do Senai, localizado na Avenida Wanderley, próximo do Trevo da Toca do Índio.

Com a facilidade da retirada do benefício por meio de transação eletrônica, na ‘boca do caixa’ das agências lotéricas, muitas pessoas incluídas no Mesa Cheia deixaram de pegar o cartão (confira lista completa abaixo do texto).

O programa instituído por Ronaldo Lopes para atender quem está inserido no Cadastro Único (CadÚnico), mas não recebe nenhum tipo de benefício social do governo federal, atende três mil famílias em Penedo com R$ 100,00 (cem reais) por mês.

Além do Mesa Cheia, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo também lançou o Bolsa Auxílio Permanência para estudantes assíduos da Educação para Jovens e Adultos matriculados pela Secretaria Municipal de Educação.

Os dois programas executados por meio da SEMASDH permitem aos beneficiários comprar gêneros alimentícios e medicamentos nos estabelecimentos localizados no município devidamente habilitados no Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência.

