Centro Histórico de Penedo vai ganhar complexo gastronômico, cultural e artístico

Vila Dão Pêdu será inaugurada dia 16 e promete animar as noites de penedenses e turistas

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

O Centro Histórico de Penedo vai ganhar mais um novo espaço de cultura e lazer. É a Vila Dão Pêdu, um complexo gastronômico e artístico que abre as portas para penedenses e turistas, trazendo diversão e alegria com sabores regionais.

O ponto de encontro instalado em um antigo galpão comercial está localizado na Praça 12 de Abril, às margens do Rio São Francisco, e será inaugurado na próxima sexta, dia 16, às 17 horas.

Em sua primeira data oficial, a Vila Dão Pêdu terá forró pé de serra, apresentação teatral, intervenção visual, exposição da artista arapiraquense e conhecida nacionalmente Savana.

Para beber e comer, as opções estão no cardápio dos empreendimentos A Carroça, Dão Sucré, Fritey e Silva’s Brasa, todas com atuação permanente no local.

Para Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, o mais novo estabelecimento vai contribuir muito com a visitação noturna no Centro Histórico.

“Somando a iluminação cênica dos prédios e monumentos, a Vila Dão Pêdu vai trazer mais vida para as noites do nosso Centro Histórico. Tanto os penedendes quanto os turistas vão ter mais uma opção de lazer”, explica o gestor da Setur Penedo.

“Sou filho de Penedo e sempre desejei abrir uma filial da A Carroça na cidade. Depois de um bom tempo procurando um local, encontrei. A expectativa é atender turistas e penedenses, proporcionando aos dois públicos comida de qualidade e o melhor da cultura e arte popular do nosso Estado”, afirma Rodolfo Cavalcante, proprietário da Vila Dão Pêdu.

Por que ‘Vila Dão Pêdu’?

Rodolfo Cavalcante, assim como a maioria dos penedenses, têm paixão pela história de Penedo. “Dão Pêdu” é a forma como muitas pessoas se referem ao Dom Pedro, e como o intuito do espaço é contar a história da cidade, nada melhor do que fazer uma homenagem ao imperador, que visitou Penedo em sua expedição até as cachoeiras de Paulo Afonso.

A Vila Dão Pêdu funcionará de terça a quinta-feira, das 17h às 23h, e de sexta a domingo, das 16h às 00h, com atrações diferentes a cada semana.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Fotos Divulgação

Edição Secom PMP