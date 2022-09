Dia da Árvore é comemorado com educação ambiental em Penedo

Ação realizada na Escola Municipal Professor Wilton Lisboa Lucena

Uma atividade fora da sala de aula mobilizou alunos e alunas da EMEB Professor Wilton Lisboa Lucena nesta quarta-feira, 21 de setembro. Na data em que se comemora o Dia da Árvore, o foco da atenção da criançada foi direcionado para a educação ambiental.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo uniu as pastas da educação (Semed) e meio ambiente (Semarh) com o Instituto de Meio Ambiente (IMA) e a ONG Méros do Brasil na unidade pública de ensino localizada no bairro Raimundo Marinho.

Reunidos no pátio da escola, estudantes interagiram com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gustavo Alencar, e a assessora ambiental de educação do IMA, Mirella Cavalcanti.

O bate-papo sobre boas condutas no dia a dia, relação com a natureza, preservação dos ecossistemas e conceitos sobre meio ambiente, em casa e na escola, predominaram nas conversas que antecederam ao plantio de mudas de árvores.

Variedades nativas da Mata Atlântica foram inseridas no ambiente externo da escola da Secretaria Municipal de Educação (Semed) pelos estudantes, seguindo a orientação correta e os cuidados necessários para o desenvolvimento das árvores.

