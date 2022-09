Eleitores de Guilherme Lopes são destaque da caminhada da vitória, em Maceió

Assessoria

Faltando apenas 7 dias para eleições 2022, o time Guilherme Lopes se destacou na grande caminhada da vitória realizada na orla de Maceió neste domingo 25, junto com o governador Paulo Dantas e o senador Renan Filho.

Os eleitores de Guilherme Lopes foram para a avenida com a força do penedense que concorre ao cargo deputado estadual, emocionando as pessoas na esperança de quebrar o jejum de 32 anos da eleição de um deputado estadual ribeirinho.

Nas redes sociais, imagens e declarações de apoio não faltam. “Que caminhada linda meu amigo Guilherme Lopes. Faltam 7 dias para renovarmos a Assembleia Legislativa com esse jovem competente e determinado. Alagoas agora tem vez 15888”, disse Paulo, um dos eleitores de Guilherme.

O ato político teve clima de conquista na reta final da campanha que vai confirmar a vontade do povo. Faltando poucos dias, os acenos da população aumentam a certeza que virá nas urnas: “Até a vitória no próximo dia 2 de outubro”.

“Hoje participei na capital alagoana da maior caminhada da história do nosso estado. Foi um momento incrível em que Alagoas mostrou que Alagoas não vai parar com Paulo Dantas governador, Renan Filho senador e Guilherme Lopes deputado estadual”, afirmou o jovem que vai resgatar a representatividade do Baixo São Francisco na ALE.