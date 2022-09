Festival de Música de Penedo abre inscrição para oficinas e workshops gratuitos

Músicos brasileiros e estrangeiros participam do festival que acontece entre 19 e 22 de outubro

Músicos de diversos estados brasileiros e de outros países encontram-se em Penedo entre os dias 19 e 22 de outubro, quando a cidade sedia mais uma edição do festival de música de caráter internacional.

O evento consolidado no calendário da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) evolui a cada ano, com número crescente e diversificado de sua programação gratuita, inclusive nas 25 oficinas e workshops programados para a edição 2022 do Festival de Música de Penedo.

A oportunidade de aprender com músicos de alto nível está aberta até 15 de outubro, no portal do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe), órgão vinculado à Universidade Federal de Alagoas, instituição realizadora do festival patrocinado pelo Sebrae e a parceria da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas.

O Festival de Música de Penedo tem ainda o apoio do Lamus – Laboratório de Musicologia, Cesem – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Confederação Musical Portuguesa, Arizon State University, Miami University, República Portuguesa, do Bureau de Comunicação Comunitária e Keka Rabelo Comunicação.

Confira abaixo a lista de oficinas e workshops do Festival de Música de Penedo 2022

Oficinas – 20 e 21 de outubro

Arranjo – Paulo Calasans/RJ

Local: Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo (ao lado da agência dos Correios)

Violão e suas linguagens – Thomas Garcia/EUA

Local: Ufal Penedo – CEU – Sala 1

Fagote – Arnaldo Costa/Portugal

Local: Museu do Rio – Auditório

Iniciação a Musicologia/Contextos luso-brasileiros – David Cranmer/Portugal

Local: Ufal Penedo – CEU – Sala 2

Saxofone – Marcelo Martins/RJ

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – Sala 1

Trompete – Bianca Santos/SP

Local: Tiro de Guerra

Técnica Coral – Eneida Lima/BA

Local: Igreja Nossa Senhora dos Anjos – Salão Principal

Trompa – Jessica Vicente/SP

Local: Montepio dos Artistas

Trombone – Neris Rodrigues/PE

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – Sala 2

Tuba – Taís Nascimento/SP

Local: SEMCLEJ – Auditório

Clarineta – Batista Jr./RJ

Local: Casa de Aposentadoria – Auditório

Flauta – Nível 2 – Alexandre Andrade/Portugal

Local: Hotel São Francisco – Sala Anexa

Canto Popular – Eduardo Xavier/AL

Correpetição de Ticiano Biancolino (UFAL)

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – sala 4

Percussão de Rua – Jair Mendes/França-Brasil

Local: Largo da Igreja da Corrente

Viola – Jill Osborne/EUA

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Principal

Dança Para Todos – Nível 2 – Leonora Maria Costa/AL

(Oficina Exclusiva para alunos selecionados da Escola Vidança)

Coordenação: Samara Santos/AL

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Camerística – 1° andar

Oficinas Especiais

Regência – Felipe Teixeira/ES

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Principal

Grupos Instrumentais 1 – Maestro Spok/PE

(Apenas dia 21 de Outubro)

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – Sala 1

Violão – Ezequias Lira/RN

Local: Casa da Aposentadoria – Sala Térrea

Flauta – Nível 1 – Laurisabel Silva/BA

Local: Hotel São Francisco – Sala Anexa

Grupos Instrumentais 2 – Niraldo Riann de Melo/PE

Local: Tiro de Guerra

Trilha Sonora – Marcos Souza/RJ

Local: Museu do Rio – Auditório

Cordas, o Armorial e Cultura Popular – Joselio Rocha/AL

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Camerística – 1° andar

Caminhos da Música Contemporânea – Antônio Eduardo/SP

Local: SEMCLEJ- auditório

Harmonia para Guitarristas – Ricardo Lopes/AL

Local: Biblioteca Pública

Dança para todos – Técnicas para Corpo Coreográfico de Fanfarras – Carolina Natureza/SE

Local: Colégio Nossa Senhora de Fátima

Workshops

Dia 20 de outubro

Workshop de Bateria – Carlos Bala/AL

Local: Montepio dos Artistas

Dia 21 de outubro

Workshop de Saxofone- Derico Sciotti /SP

Local: Montepio dos Artistas

21/10 (sexta-feira)

9:00-12:00 – Oficinas Instrumentais

13:30-16:30 – Oficinas Especiais