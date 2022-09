Imperial Coro do Penedo representa Alagoas em festival internacional

Grupo de canto coral participa do FIC 2022 com apoio do governo Ronaldo Lopes

Secom PMP

O Imperial Coro do Penedo está representando Alagoas no Festival Internacional de Corais (FIC), evento que acontece em três cidades de Minas Gerais: Belo Horizonte, Ouro Preto e Jequitibá.

Próximo de completar duas décadas de fundação, o Imperial Coro do Penedo é regido pela maestrina Patrícia de Oliveira Albuquerque e formado por 22 componentes, todos residentes na cidade berço da cultura alagoana.

O grupo que representa a riqueza cultura penedense e alagoana tem apoio do governo Ronaldo Lopes, assistência regular viabilizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

“Nós somos responsáveis por manter a regente do Imperial Coro de Penedo e o espaço onde ocorrem os ensaios. Também asseguramos o transporte do nosso grupo de canto coral para esse evento em Minas Gerais”, informa a Secretária Alyne Costa.

O Imperial Coro do Penedo participou da abertura do FIC 2022, realizada na noite de 7 de setembro, em Belo Horizonte. Ontem, o grupo levou seu canto coral para a Igreja São José, localizada na capital mineira e nesta sexta-feira, 09, apresenta seu repertório na cidade de Jequitibá.

Na próxima segunda-feira, 10, o Imperial Coro do Penedo estará em Ouro Preto e encerra sua participação no Festival Internacional de Corais na terça, 11, em Belo Horizonte.

Além do apoio ao Imperial, a Prefeitura de Penedo promove o Festival de Coros durante a programação do Penedo Luz, evento organizado pela SEMCLEJ a cada mês de dezembro em seu calendário anual cultural.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP