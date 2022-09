Ordem de serviço que solucionará alagamentos no Ouro Verde, Litoral e Cacimbinhas será assinada

Obra de drenagem de grande porte será realizada com recursos próprios do município

O Prefeito Ronaldo Lopes anuncia mais uma notícia excelente para o povo de Penedo. Com recursos próprios do município, o gestor que trabalha incansavelmente vai resolver mais um problema relacionado com a infraestrutura da cidade.

A obra cuja ordem de serviço deverá ser assinada na próxima semana vai implantar rede de drenagem nas ruas do Loteamento Ouro Verde, do bairro Santa Isabel (Cacimbinhas) e Loteamento Santo Antônio, localidade mais conhecida como Litoral.

O investimento vai melhorar a qualidade de vida das localidades que sofrem com o alagamento das ruas durante o inverno foi divulgado nesta sexta-feira, 30, durante entrevista do gestor ao radialista Peterson Almeida (Rádio Penedo FM).

Os serviços terão início imediato, logo após a última etapa do processo burocrático, obra que deveria ter sido feita, no Loteamento Ouro Verde, pela empresa que construiu o residencial.

“Eu me comprometi com os moradores, fiz o projeto e assim que tivesse alguma condição, faria o trabalho, e estava buscando emenda parlamentar e outras fontes de recursos e como não foi possível, agora vou fazer com recursos próprios”, informa Ronaldo Lopes.

Ainda durante a entrevista no programa Canal do Povo, Ronaldo Lopes destacou ações que a Prefeitura de Penedo está realizando em parceria com o Governo de Alagoas, entre elas a pavimentação de ruas e os programas Vida Nova Em Sua Casa e Vida Nova Nas Grotas.

Ele também falou sobre a inauguração da creche para primeira infância localizada no aterro da Lagoa do Oiteiro e da Escola Municipal Isabel Cristina Alves Toledo, que atende estudantes das comunidades Itaporanga, Carapina e Marizeiro, todas da zona rural.

Ronaldo Lopes parabenizou a Secretaria Municipal de Educação pelos resultados do Ideb, mantidos ou superados na maioria das escolas em meio à pandemia de Covid, empenho que assegurou bonificação salarial para todos os servidores de cada unidade bem avaliada.

O bate-papo foi ainda uma oportunidade para abordar a realização das provas do concurso da Prefeitura de Penedo, marcadas para 12 de fevereiro do próximo ano, e a assinatura de mais dois investimentos em educação, a modernização e reforma completa da Creche Vovó Judith e da Escola São João Batista, localizada no povoado Prosperidade.

