São mais de trinta anos que a cidade ribeirinha não elege um candidato da terra

Em cada rua, em cada ponto de Penedo, tem um penedense esperançoso para que o município ribeirinho volte a ter representatividade na Assembleia Legislativa de Alagoas, e isso pode ser possível com a eleição do candidato a deputador estadual da terra, Guilherme Lopes.

Guilherme, filho de Ronaldo Lopes e neto de Dr. Hélio Lopes, conta com apoio irrestrito do ex-governador Renan Filho e do atual governador de Alagoas, Paulo Dantas. Com experiência na vida pública, como assessor parlamentar na Câmara Federal, o filho da terra tem enchido de esperança os penedenses que sonham em ter vez e voz mais uma vez.

E o apoio não é só político

Admiradores e apoiadores de Guilherme Lopes, lançaram uma campanha na internet “Amo Penedo e Voto em Filho da Terra”, para mostrar que Penedo e o Baixo São Francisco pode ter sim, vez e voz. Empresários, profissionais de várias áreas, vêm demonstrando a importância de elegerem um candidato que possa, não só trabalhar por sua cidade, mas também residir e conhecer de perto os problemas vividos por todos os penedenses.

Guilherme Lopes está filiado ao MDB com o número 15888.