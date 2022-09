Prefeitura de Penedo inaugura creche e escola nesta terça-feira, 27

Secom PMP

Mais dois investimentos em educação e assistência social serão entregues à população de Penedo pelo governo Ronaldo Lopes.

Os avanços nas políticas públicas começam a inauguração da creche instalada no aterro da Lagoa do Oiteiro, próxima do Fórum do Tribunal de Justiça, obra realizada em parceria com o governo estadual.

A obra direcionada para atender famílias de baixa renda amplia a assistência para crianças na fase da primeira infância.

O segundo ponto da agenda de trabalho acontece na comunidade Itaporanga, onde a Prefeitura de Penedo praticamente reconstruiu a Escola Municipal de Educação Básica Isabel Cristina.

A unidade da Secretaria Municipal de Educação atende mais três localidades da zona rural (Carapina, Marizeiro e Catrapó) e será devolvida à comunidade escolar amanhã, durante solenidade prevista para começar às 11 horas.