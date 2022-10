8 maneiras de corrigir o Instagram ainda não postadas. Tente novamente ‘erro (2022)

Por que não consigo postar no Instagram? Se você está pensando na mesma pergunta, você não está sozinho. Recentemente, muitos usuários relataram que não podem fazer upload de conteúdo no Instagram. Sempre que eles tentam fazer upload de uma foto, vídeo, bobina ou história, ele não é carregado e eles acabam recebendo uma mensagem de erro informando “Ainda não postado”. Tente novamente’. Isso pode ser frustrante quando você precisa fazer upload de algo no seu Instagram, mas não pode.

Esse erro geralmente é encontrado devido a falhas técnicas ou bugs temporários. Embora não seja um problema sério e possa ser corrigido por conta própria, é frustrante continuar recebendo esse erro.

Corrigir Instagram ‘ainda não postado. Tente novamente’ Erro

Neste artigo, discutiremos várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir ‘Ainda não postado. Tente novamente’ erro no Instagram.

Etapas básicas de solução de problemas

Antes de continuar com as etapas de solução de problemas para corrigir esse problema, você deve tentar as seguintes correções básicas. A primeira coisa que você deve tentar fazer é reiniciar o telefone. Muito provavelmente, o problema é encontrado devido a falhas temporárias no seu telefone. Essas falhas podem ser facilmente resolvidas reiniciando o telefone.

Se isso não resolver o problema, verifique sua conexão com a Internet. Se a sua Internet estiver inativa ou instável, você também poderá enfrentar esse problema. Você deve tentar ativar o modo avião e, em seguida, desligá-lo. Tente se conectar a uma rede diferente se isso não ajudar a corrigir o problema.

Desativar a Economia de dados no Instagram

Se você enfrentar esse erro no Instagram, tente desativar a economia de dados. Quando a economia de dados estiver ativada, o Instagram utilizará menos dados e você não poderá postar na plataforma. Para desligar a proteção de dados, siga as etapas abaixo-

Abra o aplicativo Instagram.

Vá para sua Perfil e toque no Cardápio ícone no canto superior direito.

No menu, abra Definições.

Agora em Definições, toque em Conta .

Aqui procure por Uso de dados celulares e abri-lo.

Aqui, ative a alternância para Economia de dados .

Limpar cache do aplicativo Instagram

Se você está enfrentando esse problema, tente limpar o cache do aplicativo. Para isso, siga os passos abaixo-

Toque e segure o Instagram app na gaveta de apps.

Agora, toque no Informações do aplicativo ícone.

No Informações do aplicativo tela, toque no Armazenar opção.

Agora, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo.

Faça login novamente em sua conta

Você deve tentar sair do seu dispositivo e fazer login novamente. Isso provavelmente deve corrigir a falha temporária que não permite que você publique no Instagram. Para isso, siga os passos abaixo-

Toque no Perfil imagem no canto inferior direito do aplicativo Instagram.

Aqui, toque nos três pontos no canto superior direito e depois em Definições.

Agora, toque em Sair.

Feche o aplicativo Instagram e reinicie-o.

Agora, faça login novamente na sua conta e verifique se o problema ainda é enfrentado ou não.

Fechar aplicativos em segundo plano

Se você ainda estiver enfrentando o problema, tente fechar todos os aplicativos em segundo plano. Você deve fechar todos os aplicativos em segundo plano, incluindo o Instagram. Uma vez feito, inicie o Instagram e verifique se você pode postar no Instagram ou não.

Muitas vezes, você pode enfrentar o problema quando o aplicativo está desatualizado. Você deve atualizar o aplicativo Instagram para a versão mais recente para corrigir o problema. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra a loja de aplicativos em seu telefone, ou seja, Loja de jogos (para Android) ou Loja de aplicativos (para iOS).

Aqui, procure o Instagram aplicativo e toque nele.

A partir daqui, atualize o aplicativo.

Uma vez feito, inicie o aplicativo Instagram e verifique se você pode postar no Instagram ou não.

Reduzir o tamanho do arquivo

Na maioria dos casos, esse problema não é encontrado devido ao tamanho grande do arquivo. No entanto, você deve tentar reduzir o tamanho do arquivo se continuar enfrentando esse problema. Geralmente, fotos e vídeos de alta qualidade demoram mais para serem enviados e às vezes não são postados.

Você deve tentar reduzir o tamanho do arquivo. A resolução máxima da foto é 1936 x 1936 pixels, portanto, você deve manter suas fotos menores ou iguais. Da mesma forma, o Instagram suporta o formato H.264 com codec MP4 e a resolução máxima suportada é de 1080 pixels. Você deve reduzir o tamanho do vídeo para o equivalente e tentar carregá-lo novamente.

Reinstale o aplicativo Instagram

Se você ainda encontrar o problema e não puder postar no Instagram, tente reinstalar o aplicativo Instagram. A reinstalação do aplicativo Instagram provavelmente deve corrigir qualquer problema que você encontrar no aplicativo. Para reinstalar o aplicativo Instagram, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, desinstale o aplicativo Instagram do seu telefone.

Agora, vá para Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS).

Aqui, procure Instagram e toque nele.

A partir daqui, instale o aplicativo Instagram.

Uma vez feito, inicie o aplicativo e faça login na sua conta.

Agora, tente postar no Instagram e você não enfrentará mais o problema.

Conclusão:

Se você não consigo postar no Instagram mesmo depois de tentar repetidamente postar a foto/vídeo, este artigo irá ajudá-lo com isso. Neste artigo, discutimos algumas etapas de solução de problemas para corrigir esse problema. No entanto, mesmo depois de tentar todas as etapas acima, se você ainda não conseguir postar no Instagram, aguarde um pouco. Se nenhuma das etapas acima ajudar, aguarde algum tempo e reposte o conteúdo. Você pode entrar em contato com a Central de Ajuda do Instagram e corrigir o problema.

