Quer saber como desativar o visto no Instagram? Toda plataforma de mídia social tem recibos de leitura. Esses recibos de leitura informam se alguém leu a mensagem ou não. Todo mundo espera uma resposta quando envia uma mensagem de texto para alguém e ficará muito desapontado quando você ler a mensagem de alguém, mas não responder a ela. Eles saberão que sua mensagem foi lida, mas você não respondeu a eles. Você não vai querer que isso aconteça se você estava ansioso para enviar mensagens para eles mais tarde ou quando você estava muito ocupado e acidentalmente viu a mensagem deles.

Como desativar os recibos de leitura do Instagram

Você deve desativar os recibos de leitura se não quiser que isso aconteça. Então, existe uma maneira de desativar os recibos de leitura no Instagram? E como você pode desligá-lo se houver uma maneira? Se você está procurando como desativar os recibos no Instagram, este artigo o ajudará com isso; leia adiante para saber mais.

Por que usamos recibos de leitura?

Os recibos de leitura são cruciais na comunicação por texto. Os recibos de leitura mostram que o destinatário leu a mensagem enviada pelo remetente. No entanto, quando alguém não deseja que a mensagem seja marcada como vista, pode desativar as confirmações de leitura. Se não houver opção para desativar a alternância para confirmações de leitura, muitas pessoas preferem ler a mensagem no modo offline.

Como desativar os recibos de leitura no Instagram

Simplificando, não há como desativar os recibos de leitura no Instagram. Se você leu uma mensagem, ela será marcada como vista. Você não pode desativá-lo e sempre será marcado como visto assim que você abrir a mensagem ou tocar na notificação da mensagem.

Solução alternativa para desligar visto

Você pode visualizar mensagens no Instagram sem uma conexão com a Internet e o remetente não saberá que sua mensagem foi vista.

Em primeiro lugar, desligue os dados do seu telefone.

Agora ligue o Modo avião.

Garanta seu Wi-fi está desligado.

Agora, abra o aplicativo Instagram e toque na mensagem que deseja visualizar.

A mensagem visualizada não será marcada como vista.

Agora, saia da caixa de entrada e ative o modo Avião.

Posso ler mensagens de notificações?

Muitos de vocês podem se perguntar se podem ler as mensagens do Instagram diretamente das notificações, mas isso marcará as mensagens como vistas? Quando você toca nas mensagens nas notificações, isso acionará as confirmações de leitura e a mensagem será marcada como vista.

Todas as mensagens que você ler nas notificações serão marcadas como vistas no Instagram, o que não é uma solução possível para superar as confirmações de leitura.

Palavras finais

O Instagram não permite que você desative os recibos de leitura. Simplesmente não há opção para fazê-lo a partir de agora, mas talvez o recurso possa ser introduzido mais tarde. Mas a partir de agora, você não pode desativar os recibos de leitura. No entanto, se você não quiser que as mensagens sejam marcadas como vistas no Instagram, leia a mensagem no modo offline. Discutimos as etapas para isso no artigo acima, para que você possa segui-las.

Perguntas frequentes

Você pode desativar o Instagram visto?

O Instagram não tem a opção de desativar o visto, então você não pode fazer isso.

Como você desliga o visto no Instagram?

Você não pode desativar o visto no Instagram. Mas se você quiser ler as mensagens do Instagram sem reconhecê-las, poderá lê-las offline.

O Instagram dá recibos de leitura?

Sim, o Instagram tem recibos de leitura e as mensagens são marcadas como vistas. Embora tenha recibos de leitura, você não tem a opção de desativá-lo e permanecer sempre ativo.

