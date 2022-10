Como excluir a conta Mihoyo: Impacto Genshin (2022)

Para os jogadores móveis, Genshin Impact é um dos melhores jogos para você jogar. O jogo é o melhor em todos os termos, sejam gráficos, enredo, jogabilidade ou tudo. Você deve fazer login no jogo com sua conta Mihoyo para jogá-lo. Muitas pessoas preferem excluir sua conta Mihoyo e criar uma nova para começar com o novo personagem introduzido no jogo, enquanto alguns excluem suas contas se não quiserem mais jogar o jogo.

A exclusão da conta Mihoyo difere de outros jogos Gacha e, se você estiver procurando uma maneira de fazer isso, este artigo o ajudará. Este é o guia completo para excluir a conta Genshin Impact Mihoyo.

Excluindo a conta Genshin Impact Mihoyo

Para excluir a conta Mihoyo, você terá que enviar um e-mail para a equipe de desenvolvimento para excluir a conta. Depois de enviar um e-mail para a equipe de desenvolvimento, levará 30 dias ou mais para excluir a conta. Para excluir a conta Mihoyo, siga as etapas abaixo-

Abra o aplicativo de e-mail e faça login com o e-mail registrado na sua conta Mihoyo.

Agora, você terá que compor um novo e-mail.

Defina o assunto como Exclusão da conta registrada. Você pode definir seu próprio assunto, mas certifique-se de que esteja relacionado à finalidade para a qual você envia o e-mail.

Agora, escreva sua mensagem no corpo. A mensagem deve explicar o motivo da exclusão da conta. Certifique-se de mencionar o ID de e-mail e o nome do jogador em sua mensagem.

Envie o correio para [email protected] ou [email protected]

Depois de enviar o e-mail, você terá que esperar um mês para que eles excluam a conta. Às vezes, pode levar dois meses para excluir a conta.

Palavras finais

Se você quiser rolar novamente a conta Mihoyo para que os novos personagens sejam introduzidos, siga as etapas mencionadas neste artigo para excluir sua conta. No entanto, se você for um usuário do PS4, não poderá rolar novamente sua conta. É porque a conta Mihoyo está conectada à conta PSN e, se você quiser rerrolá-la, terá que excluir sua conta PSN primeiro.

Perguntas frequentes

Como faço para excluir minha conta Mihoyo?

Você deve entrar em contato com a equipe de desenvolvimento do jogo para excluir sua conta Mihoyo. Você pode fazer isso entrando em contato com eles através do correio. Discutimos as etapas para o mesmo nas etapas acima; você pode segui-los para excluir sua conta Mihoyo.

Quanto tempo leva para a conta Mihoyo ser excluída?

Pode levar até 60 dias para excluir sua conta. Depois de enviar o e-mail para a equipe de desenvolvimento, você terá que esperar um mês ou mais antes que sua conta seja excluída. O período de espera para a exclusão da conta às vezes chega a 60 dias.

O que acontece se sua conta Mihoyo excluir?

Depois de excluir sua conta, você não poderá usá-la depois que ela for excluída permanentemente. No entanto, se você não quiser mais excluir sua conta, poderá reativar sua conta dentro do período de espera e sua conta não será excluída. Depois de excluído permanentemente, você não poderá recuperar sua conta novamente.

ARTIGOS RELACIONADOS: