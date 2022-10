Festival de Música de Penedo é encerrado com desfile de bandas, grupo afro, Orquestra da Ufal e concerto de piano

Secom PMP

O último dia do Festival de Música de Penedo começou com o desfile das bandas filarmônicas nas ruas do centro da cidade na manhã de sábado, 22, e chegou ao fim com apresentação da orquestra de câmara da Ufal, concerto que antecedeu ao show do pianista Lucas Thomazinho.

Durante o encerramento no Centro de Convenções Zeca Peixoto, o coordenador-geral Marcos Moreira agradeceu o empenho da equipe que trabalhou durante o festival, a presença de público e a oportunidade que levou mais de 400 estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo ao encontro com a Orquestra Meninos de São Caetano-PE, no primeiro dia do evento.

Foram dias de aprendizado nas oficinas, shows gratuitos no palco instalado pela Secretaria de Cultura de Penedo no Largo São Gonçalo, debates nos fóruns e conferências. Música afro e balé infantil também foram inseridas na edição 2022 do festival que acontece em Penedo desde 2018.

O Festival de Música de Penedo é uma realização da Ufal em parceria com o Governo do Estado e Prefeitura de Penedo, com patrocínio do Sebrae.

Também conta com vários parceiros: Lamus – Laboratório de Musicologia; Cesem – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical; Confederação Musical Portuguesa; Arizon State University; Miami University; República Portuguesa; Bureau de Comunicação Comunitária, coordenada por Keka Rabelo Comunicação e Agerrp-Ufal – Agência Experimental de Relações Públicas, que tem a coordenação geral da professora Manuela Callou, sob orientação de GT de Comunicação com Festival de Música de Penedo e Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe/Ufal).

Fotos Deywisson Duarte/Secom PMP