Grupo político do Prefeito Ronaldo Lopes se destaca nas eleições 2022

O processo eleitoral nem acabou de fato, mas já podemos destacar a força política do atual prefeito de Penedo.

O resultado das eleições confirmam a liderança de Ronaldo Lopes em sua cidade natal, região ribeirinha e em Alagoas. Todos os candidatos apoiados por ele tiveram votação excelente em Penedo.

Somente na cidade histórica, o candidato a deputado estadual Guilherme Lopes obteve mais de 12 mil votos, totalizando 23.395 votos em todo estado, a maior votação para um candidato penedense na ALE.

“Fico muito orgulhoso da campanha bonita que fizemos, com propostas, junto da população e resgatando o protagonismo do Baixo São Francisco”, afirmou Ronaldo Lopes que utilizou as redes sociais para falar sobre as eleições.

Ronaldo elogiou também a garra de Guilherme Lopes em representar todos os penedenses:

“Parabéns meu filho, você deu exemplo e mostrou que esse é apenas um começo de uma grande trajetória, lutando pelo povo penedense e alagoano”, disse o prefeito de Penedo.

As votações para deputado federal, senador e governador também foram destaque. Luciano Amaral, que teve apoio incondicional de Ronaldo Lopes, foi o candidato à Câmara Federal mais bem votado em Penedo.

Renan Filho, como candidato a senador, obteve a expressiva votação em Penedo de 72,84%, uma das maiores votações em um município alagoano. Além da eleição desses, o grupo de Ronaldo Lopes também logrou êxito na candidatura de Paulo Dantas, onde teve na cidade ribeirinha 15.954 votos.

“Deixo aqui minha gratidão a cada pessoa que somou forças junto conosco nessa caminhada. Contem sempre comigo!”, finalizou Ronaldo Lopes.