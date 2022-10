Micro e pequenas empresas são orientadas para fornecer produtos e serviços à Prefeitura de Penedo

Capacitação realizada em parceria com Sebrae acontece às 19 horas de quinta-feira, 13

Quer saber como é possível se tornar um fornecedor de produtos ou serviços para a Prefeitura de Penedo? Basta comparecer no escritório do Sebrae, próximo da Praça Jácome Calheiros, na noite da próxima quinta-feira, 13.

A partir das 19 horas, as Secretarias Municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico promovem uma capacitação gratuita, com a equipe da Superintendência de Compras e Licitações, sobre a realização dos processos licitatórios e o que as empresas precisam fazer para se habilitar aos procedimentos.

A orientação da gestão que paga seus fornecedores em dia visa estimular a participação de micro e pequenas empresas instaladas no município, destacando as vantagens que elas têm na concorrência com empreendimentos de maior porte.

Para facilitar o entendimento sobre os processos, haverá simulação de pregão eletrônico sobre compra de produtos e serviços, modalidades com fornecedores locais cujo faturamento melhorou quando passaram a vender para a Prefeitura de Penedo.

A capacitação pretende ampliar a inclusão de micro e pequenas empresas entre as fornecedoras, o que significa mais recursos circulando dentro do município e mais agilidade na entrega do material/serviço adquirido pela gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo.

