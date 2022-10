Muita chuva neste Domingo de Eleições; veja a previsão oficial

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Belo Horizonte – MG neste domingo (30), dia em que ocorrerá o 2º turno das eleições, será de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. A previsão mostra que os termômetros poderão variar entre 18ºC e 30ºC.

Ainda, de acordo com a previsão, o final de semana pode ser marcado com altas temperaturas, mas com céu nublado e chances de chuva. Neste sábado (29), os termômetros podem variar entre 19ºC e 31ºC na capital mineira.

A umidade referente ao ar pode variar entre 35% e 90%. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que o ideal é que as umidades se concentrem em 60%, no entanto, abaixo de 30% pode ser considerado estado de alerta.

De acordo com a notificação da Defesa Civil, o recomendado é que a população redobre os cuidados, como não se abrigar embaixo de árvores, evitar áreas de inundação e não transitarem em ruas com risco de alagamentos.

Além disso, caso a rede elétrica seja rompida, o recomendado é não se aproximar dos cabos elétricos e comunicar imediatamente a Cemig, pelo número 116, ou entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do telefone 199.

Classificações

Confira a classificação dos alertas de chuvas intensas do Inmet:

Amarelo: ventos entre 40 km/h e 60 km/h

ventos entre 40 km/h e 60 km/h Laranja: ventos entre 60 km/h e 100 km/h

ventos entre 60 km/h e 100 km/h Vermelho: ventos acima de 100 km/h

Veja algumas instruções do Inmet, em períodos de chuvas fortes:

Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Seja como for, em caso de dúvidas, a orientação é buscar ajuda junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193