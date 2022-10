PicPay paga até R$ 550 em campanha de indicação; veja como participar

O PicPay está promovendo uma promoção que paga até R$ 550 aos clientes que indicarem o aplicativo. Até o momento, a campanha já beneficiou milhares de brasileiros. O chamado “Indique e Ganhe” também é uma ótima alternativa para quem deseja complementar a renda e pagar as dívidas do mês.

Contudo, por se tratar de uma iniciativa que promete dinheiro, o interessado deve estar atento as páginas oficiais da carteira digital, uma vez que criminosos já circulam nos meios digitais tentando roubar informações das pessoas. Sendo assim, veja como participar da campanha do PicPay a seguir.

Como participar da promoção de indicações do PicPay?

Há duas formas de participar da campanha Indique e Ganhe do PicPay. Em ambas as possibilidades é pago R$ 10 por cadastro. A primeira delas é voltada aos usuários mais antigos da carteira digital (que ganham dinheiro compartilhando o link do aplicativo).

Já a segunda, funciona para os novos inscritos (que recebem um bônus de entrada no momento do cadastro). Veja a seguir o passo a passo de como participar da promoção nos dois casos.

Para usuários antigos:

Acesse o app PicPay (disponível para Android e iOS); Na tela inicial, clique na aba “Promoções disponíveis”; Toque em “Indicar amigos” ou “convidar seus amigos”; Na tela seguinte, clique em “Seu Código”; Nesse momento, o código será copiado automaticamente; Feito sito, compartilhe o código com amigos, conhecidos e familiares; Também é possível compartilhar o código nas redes sociais.

Contudo, para a indicação ser confirmada, é necessário que os novos usuários insiram o código no momento do cadastro. Depois, eles devem cadastrar um cartão de crédito no app e fazer um primeiro pagamento no valor mínimo de R$ 20. Toda essa ação deve ser realizada em um período máximo de 7 dias após a criação da conta.

Para novos usuários:

Baixe o aplicativo PicPay (disponível para Android e iOS); Insira o código de indicação no momento do cadastro (na área Inserir Código Promocional); Cadastre um cartão de crédito no app; Realize uma transação (pagamento) de no mínimo R$ 20; Pronto! Em um período determinado você receberá o cashback de R$ 10.

Regras da promoção de indicações do PicPay

O usuário pode ganhar até R$ 550 considerando que a cada convite, sendo no máximo 55, todos os indicados façam o cadastro na carteira digital. Além disso, é importante ressaltar que quando o valor cai na conta, é necessário utilizá-lo no próprio PicPay em um prazo de até 7 dias.

Ou seja, assim que os valores caem na conta do usuário (prazo de até 48h da operação), é necessário consumir os recursos antes que expirem exclusivamente através dos serviços oferecidos na plataforma digital. Lembrando que até o momento não há previsão para o fim da promoção.