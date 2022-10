O Programa Nacional Lixão Zero ultrapassou a marca de 800 lixões encerrados em todo o país, de acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Programa Lixão Zero: mais de 800 lixões foram encerrados em todo o Brasil

Dos 3.257 lixões existentes, 809 já foram fechados – o que representa 25% –, fazendo com que os resíduos sólidos tenham, cada vez mais, a destinação correta. Desta forma, os recicláveis voltam para o ciclo produtivo, os orgânicos, por meio de compostagem e biodigestão, são aproveitados na geração de biogás e biofertilizantes.

Há ainda uma parte dos resíduos que é destinada à geração de outros tipos de energias, explica o Ministério do Meio Ambiente (MMA). O volume de lixo gerado pela população brasileira chega a aproximadamente 82 milhões de toneladas por ano. Para chegar a esse total, cada brasileiro contribui, em média, com a geração de 1 kg de resíduo sólido urbano por dia.

Gestão de resíduos

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o programa contribui para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos urbanos, por meio do fortalecimento de sua gestão integrada, coleta seletiva, reciclagem, logística reversa, recuperação energética e disposição dos rejeitos de forma apropriada no meio ambiente.

A iniciativa também prevê ações para minimizar os impactos ambientais decorrentes da influência que os resíduos sólidos urbanos exercem sobre os recursos naturais. Além disso, visa ainda realizar mudanças necessárias para a devida destinação, garantindo assim, a qualidade ambiental e a saúde da população, explica o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Ação conjunta

A responsabilidade pela gestão dos lixões é das prefeituras, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). No entanto, é organizado um arranjo regional em conjunto com os estados, municípios e consórcios públicos, que possibilitam ganhos em escala, redução de custos, compartilhamento de recursos humanos e materiais, a fim de propiciar mais ganhos com maior agilidade.

Responsabilidade municipal

Como medidas iniciais para o encerramento dos lixões, o município realiza o cercamento da área, a drenagem superficial e a cobertura com vegetação apropriada. Assim, é possível evitar novos aportes de resíduos no local, detalha o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Após o fechamento, é necessário um planejamento para recuperação da área contaminada, destaca a divulgação oficial.

SINIR+

Lançado recentemente, o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR+) traz uma série de referências especializadas, com mapas dinâmicos, painéis interativos, relatórios instantâneos e linhas de financiamento, que podem ser acessadas por todas as Unidades Federativas, informa o Ministério do Meio Ambiente (MMA).