Secretaria de Educação de Penedo volta a produzir pães para merenda escolar

Secom PMP

A merenda escolar servida pela Prefeitura de Penedo nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) volta a oferecer pães produzidos em sua padaria.

A retomada do funcionamento da unidade instalada na Semed amplia o fornecimento do alimento servido com carne moída aos estudantes, agora com regularidade semanal, e gera economia aos cofres públicos.

“A gente gastava sessenta e um centavos por unidade de pão e hoje estamos conseguindo produzir por trinta centavos a unidade”, informa a nutricionista Gláucia Simony sobre a redução do custo pela metade.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves