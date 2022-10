Secretaria de Saúde de Penedo lança programação especial do Outubro Rosa

Secom PMP com Assessoria SEMS

As unidades de saúde de Penedo prepararam uma programação especial para a campanha Outubro Rosa, que visa a conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero.

Durante toda a semana, de 18 a 21 de outubro, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo disponibiliza na rede básica de atenção consultas, teste rápido, citologia, além de palestras e a solicitação de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) entrega os resultados das mamografias que foram feitas na Carreta do Amor e já estão disponíveis para as pacientes no auditório do 3º Centro de Saúde, o antigo SESP, provando que o cuidado com a saúde da mulher é o ano inteiro.

