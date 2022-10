Setur Penedo trabalha para desenvolver turismo na APA da Marituba e no Oiteiro

Projetos debatidos com a Conafer têm como fundamento a atuação com base comunitária

Secom PMP com Assessoria SEMS

Com o intuito de desenvolver e fortalecer ainda mais o turismo com base comunitária em Penedo, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) se reuniu nesta segunda-feira (03) com a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

Jair Galvão (secretário de Turismo) e Maik Vieira (diretor de Turismo) participaram do encontro realizado de forma remota. Na oportunidade, foi solicitado por Renata Frota (secretária Nacional de Turismo) ações, propostas e futuros projetos relacionados com a base comunitária, que engloba o Turismo Rural, o Etnoturismo e o Ecoturismo.

Dentre os projetos que serão apresentados pela Setur estão a Várzea da Marituba e o bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro.

A proposta é levar o que é de mais importante, as carências e os principais potenciais de Penedo para que a CONAFER aprimore e desenvolva ainda mais a região turisticamente.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo, a parceria da Setur com a CONAFER e a Secretaria Nacional de Turismo é de grande valia para o desenvolvimento e o fortalecimento do turismo com base comunitária na cidade de Penedo.

“É uma parceria extremamente importante e que nós, enquanto secretaria, não podemos perder esta grande oportunidade. É um trabalho em conjunto que só agrega positivamente para a população, não somente das áreas da base comunitária, mas, também, em geral”, explica.

Maik Vieira, diretor de Turismo, cita, ainda, que ter a CONAFER como parceira é essencial. “A parceria vai nos proporcionar subsídios dentro do Ministério do Turismo para alavancar projetos ligados às categorias existentes no nosso município, que abrange o turismo rural e a comunidade quilombola”.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Edição Secom PMP