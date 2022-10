UFPB publica edital com 92 vagas

Na última terça-feira, dia 25 de outubro, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) anunciou que publicaria um edital para novo concurso público.

Nesse sentido, o documento saiu nesta quarta-feira, dia 26, com um total de 92 vagas de diferentes níveis de escolaridade. Isto é, com oportunidade para níveis intermediário, médio e superior.

A publicação já ocorreu no Diário Oficial da União, contudo, também estará no site da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB. Além disso, o candidato também pode acessar a plataforma da banca examinadora, ou seja, o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

De acordo com o Reitor da UFPB, Prof. Valdiney Gouveia, esta nova seleção será muito importante para a Universidade.

“A renovação dos servidores é sempre salutar. A possibilidade de combinar as experiências dos que há anos vêm contribuindo conosco com os que estão por ingressar faz desta Universidade um cenário de plena evolução. Você que tem interesse em fazer parte do quadro de servidores da Universidade Federal da Paraíba terá uma chance importante. Somos uma instituição que oferece um excelente ambiente de trabalho, possibilidade de formação complementar e estímulos para desenvolvimento pessoal e profissional”, declarou.

Assim, a expectativa é de convocar mais pessoas que se interessem em trabalhar na UFPB. Entenda melhor, abaixo, como será o certame.

Quais são as vagas?

De acordo com o edital, a UFPB ofertará um total de 92 vagas para diferentes funções.

Primeiramente, para nível intermediário está o cargo de:

Assistente de alunos, com 1 vaga.

Esta função, portanto, possui uma jornada de trabalho de 40 horas por semana, recebendo R$ 1.945,07.

Além disso, o certame também conta com vagas de nível médio para as funções de:

Assistente em administração, com o total de 74 vagas.

Técnico em tecnologia da informação, com 4 vagas.

Técnico de laboratório/Análises clínicas, com 1 vaga.

Estes cargos também têm carga horária de 40 horas semanas, contudo, a remuneração é de R$ 2.446,96.

Por fim, a nível superior, os cargos serão de:

Administrador, com o total de 4 vagas.

Contador, com 1 vaga.

Engenheiro agrônomo, com 1 vaga.

Engenheiro civil, com 1 vaga.

Geógrafo, com 1 vaga.

Nutricionista, com 1 vaga.

Odontólogo, com 1 vaga.

Técnico em assuntos educacionais, com 1 vaga.

Terapeuta ocupacional, com 1 vaga.

Todos estes também terão jornadas de 40 horas por semana, no entanto, a remuneração inicial é de R$ 4.180,66.

Ademais, é importante lembrar que todos os cargos receberão o acréscimo de R$ 458 referente ao Auxílio-alimentação. Cada profissional ainda poderá receber valores para incentivo à qualificação, de acordo com a Lei nº 11.091/2005.

A lotação daqueles que se aprovarem poderá ser em qualquer das unidades da UFPB. Isto é, nos municípios de Areia, de Bananeiras, de João Pessoa, de Mamanguape e de Rio Tinto, no Estado da Paraíba.

Por fim, é importante lembrar que pessoas com deficiência terão direito à reserva de 5% das vagas e pessoas negras à 20% das vagas.

Como se inscrever?

Aqueles que desejam concorrer às vagas da UFPB devem se inscrever no concurso público. Desse modo, é necessário respeitar o período de 10h do dia 07 de novembro até às 17h do dia 06 de dezembro.

Assim, o candidato deverá se dirigir ao site da banca examinadora, ou seja, o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

Nesta plataforma, portanto, o candidato deve:

Antes de tudo, ler o edital com atenção, a fim de entender todas as regras da seleção.

Em seguida, dentro do período correto, é necessário preencher o formulário de inscrição com todos os seus dados.

Então, o candidato deverá pagar o boleto que a plataforma irá gerar, caso contrário não haverá efetivação da inscrição.

De acordo com o edital da UFPB, as taxas de inscrição serão no valor de:

R$ 80 para os cargos de nível intermediário

R$ 100 para os de nível médio

Por fim, de R$ 130 para os de nível superior.

Veja também: Concurso TJ AP avança mais uma etapa

No entanto, existem alguns casos em que se faz possível pedir isenção deste valor, são eles:

Candidatos com inscrição no Cadastro Único.

Doadores de medula óssea.

Assim, é necessário preencher o requerimento correto no endereço eletrônico do IBFC, das 10h do dia 07 de novembro até às 23h do dia 11 de novembro.

Quais serão as etapas do certame da UFPB?

Os cidadãos que se inscreverem para o concurso da UFPB deverão passar pelas etapas de:

Prova Objetiva, para todos os cargos.

Prova prática, apenas para Técnico de Laboratório/Análises Clínicas.

Desse modo, a realização da prova objetiva será no dia 5 de fevereiro de 2023, com duração de 4 horas. A aplicação da Prova Objetiva será nas cidades de Areia, de Bananeiras, de João Pessoa, de Mamanguape e de Rio Tinto do Estado da Paraíba.

O exame, portanto, contará com um total de 50 questões, valendo 80 pontos, com questões de:

Língua Portuguesa, com 10 questões de 1,5 ponto cada.

Raciocínio Lógico, com 5 questões de 1 ponto cada.

Noções de Informática, com 5 questões de 1 ponto cada.

Legislação, com 10 questões de 1,5 ponto cada.

Conhecimentos Específicos, com 20 questões de 2 pontos cada.

Assim, para se habilitar nesta etapa, o candidato deve acertar, no mínimo, 1 questão por disciplina e, ao menos, 60% do total de pontos da prova objetiva.

Já a Prova Prática pretende avaliar a capacidade, o desempenho e o conhecimento do candidato do cargo de Técnico de Laboratório/Análises Clínicas. Dessa forma, a etapa consistirá na simulação de atividades práticas, na presença de examinadores.

Veja também: UNESP abre Concurso público para Professor Assistente em Botucatu

Para entender as disciplinas das etapas, o candidato deverá analisar o conteúdo programático do edital com atenção.

Como funciona a UFPB?

Aqueles que desejam trabalhar na Universidade devem entender mais sobre seus serviços. Nesse sentido, primeiramente, é importante lembrar que a criação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ocorreu por meio da Lei Estadual 1.366, de 02 de dezembro de 1955.

Então, atualmente, a Universidade conta com:

130 curso de graduação, dos quais 119 são presenciais e 11 à distância.

137 curso de pós-graduação, sendo 40 doutorados e 60 mestrados acadêmicos, 4 residências médicas, além de 19 especializações, bem como 1 doutorado e 13 mestrados profissionais.

Dessa forma, a UFPB soma cerca de 33 mil estudantes.

Veja também: Concurso AGER MT avança e edital pode ser liberado em breve

Ademais, o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) da UFPB é igual a 4. Considerando a nota individual de cada curso, 85% deles têm conceito 4 e 5.