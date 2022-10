UTFPR volta a realizar vestibular tradicional, mas mantém SiSU

Após anos utilizando o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), realizado pelo Ministério da Educação (MEC), para ingresso em seus cursos de graduação, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) decidiu retomar a seleção de novos alunos através de vestibular próprio.

A decisão foi anunciada pelos conselhos de Graduação e Educação Profissional (Cogep) e Universitário (COUNI). A votação que aprovou a retomada do vestibular tradicional aconteceu em agosto deste ano.

SiSU não atende por completo as necessidades da UTFPR

De acordo com a universidade, o SiSU já não atende por completo as necessidades da instituição. O programa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em sua seleção.

“O objetivo é aprimorar os aspectos em que o Sisu já não está mais sendo tão efetivo, como, por exemplo, os relacionados aos atrasos do cronograma do Sisu por parte do Ministério da Educação e à sobreposição de datas com o calendário acadêmico, e oferecer uma forma de seleção regionalizada para distribuição de vagas, para alcançar mais candidatos de cada região dos campi da UTFPR”, informa.

Apesar disso, a UTFPR vai manter o SiSU. Com isso, a partir do próximo ano, a universidade terá duas formas de ingresso para seus cursos de graduação, a seleção do MEC e o vestibular tradicional.

O SiSU seguirá com seu calendário próprio, determinado pelo MEC, enquanto o vestibular terá datas e procedimentos estabelecidos pela UTFPR. A instituição ainda não divulgou as datas do vestibular tradicional.

