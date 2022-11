Comemoração antecipada sobre Consciência Negra em Penedo leva serviços da Defensoria Pública e do Sebrae até o Oiteiro

Evento da Associação Cultural Quilombola do Oiteiro tem apoio da Prefeitura de Penedo e será realizado na manhã da próxima sexta-feira, 18.

Secom PMP

A Associação Cultural Quilombola do Oiteiro promove na próxima sexta-feira, 18, das 08 às 13 horas, um evento alusivo ao Dia da Consciência Negra. Com apoio da Prefeitura de Penedo, a programação aberta ao público terá apresentações culturais e serviços gratuitos da Defensoria Pública de Alagoas e do Sebrae.

As atividades serão concentradas no bairro Senhor do Bonfim, começando com uma grande caminhada, saindo na Escola Municipal Irmã Jolenta às 8 horas, seguindo em direção à Praça Monsenhor Odilon Lobo, espaço público contemplado com investimentos do Programa Meu Bairro Melhor, uma iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes.

O local de convívio e lazer da comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro terá a presença do Expresso Quilombola da Defensoria Pública, atendendo toda a população com expedição gratuita de documentos e orientações sobre divórcio, investigação de paternidade, pensão alimentícia, retificação de registro, dentre outras.

A participação do SEBRAE também oferta informações e acesso sobre consulta de débito do CNPJ, especialmente para MEIs, além de inscrição gratuita para a oficina de culinária afro. Para participar, basta levar os documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência.

A celebração antecipada do Dia da Consciência Negra, comemorado a cada 20 de novembro, terá ainda apresentações dos estudantes da Escola Irmã Jolenta, grupos de capoeira, candomblé e homenagens para moradores da comunidade, assim como palestras educativas.

Texto Fagner Honorato