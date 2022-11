Torcedores do clube de futebol mais antigo de Alagoas escolherá a nova diretoria

Está chegando o fim o mandato que tem como presidente do Sport Club Penedense, Daniel Pereira Mendonça, o jovem desportista está deixando o Alvirrubro ribeirinho com alguns feitos, dentre eles, a diminuição quase que total de dívidas deixadas por gestões anteriores, e um aumento de apoio da Prefeitura de Penedo, a qual fez com que proporcionasse uma total restruturação, tanto de sua sede como também do estádio Dr. Alfredo Leahy.

Através do Edital de Convocação, assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, João Luiz Ramalho Tavares, foi divulgada a data para a eleição de presidente, vice-presidente e demais diretores. No dia 15 de dezembro, das 17h às 20h, no SINDSPEM, acontecerá a tão esperada eleição do Sport Club Penedense. O mandato tem validade para dois anos, podendo ser ampliado por mais dois, caso aconteça uma reeleição.

Estão aptos a votar todos aqueles sócios-torcedores estando em dia com o pagamento. Até o momento a redação do Boa Informação obteve apenas dois nomes concorrentes no cargo maior, o do atual vice-presidente, Sargento Aerton Reis, e o Major da Polícia Militar de Alagoas, Antônio Pereira Leal Neto.