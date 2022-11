Prefeito Ronaldo Lopes promove mudanças no primeiro escalão do governo

Posse realizada nesta terça-feira, 01 de novembro, na sede da Prefeitura de Penedo

Ronaldo Lopes está promovendo ajustes na administração da Prefeitura de Penedo, visando incrementar as ações dos próximos dois anos do governo que tem alto índice de aprovação popular.

Durante solenidade realizada nesta terça, 01, foram empossados Pedro Soares da Silva Neto (Chefia do Gabinete da Casa Civil) e Pedro Felipe Queiroz de Azevedo Santos (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria).

“Eu me sinto muito à vontade em fazer essas mudanças porque o nosso objetivo é acelerar o desenvolvimento de Penedo. Já fizemos muito, com menos de 2 anos de mandato, e podemos fazer muito mais, temos uma equipe fantástica e as pesquisas mostram a satisfação da população”, explica Ronaldo Lopes, acrescentando que fará outros ajustes.

Ele ressaltou ainda a prioridade direcionada ao aumento da geração de empregos e renda, mencionando o aquecimento na economia do município com as obras de infraestrutura que estão acontecendo, a força do comércio de Penedo e o crescimento do turismo.

O ato administrativo foi prestigiado pelo Vice-Prefeito João Lucas, demais membros do escalão do governo, servidores e os vereadores Messias da Filó, Bili Marques, Marcelo Pereira, Raquel Tavares, Rodrigo Regueira, Irmão João e Val da Banana.

Novas funções

Pedro Soares é empresário, presidente da CDL Penedo e administrou a pasta de desenvolvimento e comércio do município, com suas diferentes nomenclaturas, desde 2009.

Ele assume o posto que era ocupado pelo advogado Alfredo José Pereira, atual Presidente do Penedo Prev, instituto responsável pela previdência dos servidores municipais.

Sobre sua gestão na pasta de Desenvolvimento Econômico, Pedrinho – como é conhecido – destaca avanços, frisando a Lei de Liberdade Econômica (redução na burocracia para funcionamento de empresas de baixo risco), a regulamentação da Lei Geral Municipal (direcionado para fomentar pequenos e micros empreendimentos) e o Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Penedo (Prodesimp).

Pedro Felipe Queiroz também já desempenhou papel importante na administração Ronaldo Lopes/João Lucas. Um dos focos de seu trabalho à frente da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (Semada), em 2021, foi apoiar a agricultura familiar e articular ações com outros setores do agronegócio.

Sua experiência com o meio rural foi ampliada quando assumiu a coordenação regional da Emater Alagoas para a região do Baixo São Francisco. Com o desafio de comandar a Sedecin, Pedro Felipe recebe a missão de retomar o incentivo ao empreendedorismo e fomento da geração de emprego e renda.

