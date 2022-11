Prefeitura de Penedo promove exames de mamografia para alunas da EJA

Assessoria Semed

Mulheres matriculadas em Penedo na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram encaminhadas ao Centro de Diagnóstico para realizar mamografia.

A iniciativa da Prefeitura de Penedo é resultado da parceria entre as secretarias de Educação e Saúde e atendeu alunas da Escola Professor Arlindo Ferreira, localizada no povoado Campo Redondo.

A ação intitulada ”QUEM AMA SE CUIDA” foi desenvolvida pela direção da Escola Arlindo Ferreira como ação preventiva de saúde, para mulheres e homens.

Além da realização de mamografias no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes, foram realizados encaminhamento para consultas em outras especialidades e a presença na unidade de ensino de médico para atendimento voltado aos homens.

Foram realizadas palestras com a especialista Leila Costa Narcizo, da Secretaria Municipal de Saúde, que entre outros assuntos destacou a importância do diálogo entre os casais e o constante cuidado com a saúde realizando consultas e exames nos postos de saúde.

A nutricionista da Secretaria de Municipal de Educação, Lívia Gomes, abordou a alimentação saudável como peça fundamental na prevenção e promoção da saúde.

Segundo Luciano Lucena, Secretário de Educação de Penedo, esta é uma iniciativa importante que mobilizou estudantes e seus familiares.

“Estas ações buscam integrar o conhecimento da escola à vida cotidiana dos estudantes, garantindo autoestima e qualidade de vida, isso significa garantir o direito à cidadania”, afirma o gestor da Semed.

A diretora da Escola Professor Arlindo Ferreira, Mirna Nogueira Rocha, avaliou como muito positivo os resultados alcançados e ressaltou que a parceria irá continuar para atender não só estudantes, mas também seus familiares.

Texto – Professor Ricardo Júnior/Assessoria Semed