Câmara de Cocal do Sul – SC divulga Concurso público para todos os níveis

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Cocal do Sul divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental/alfabetizado, médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de analista de controle interno (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (1 vaga); e auxiliar administrativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.979,84 R$ 2.898,67, por carga horária de 20 ou 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de dezembro de 2022, diretamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Uniase Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 e 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, leis/legislação municipal, conhecimentos específicos e/ou matemática. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO: Realizar acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara Municipal, com vistas a verificar a legalidade e legitimidade de atos de gestão dos responsáveis e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia, bem como no cumprimento dos limites previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, realizando todas as atribuições definidas na resolução que instituiu a unidade de Controle Interno.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar atividades administrativas em geral nas diversas áreas do Poder Legislativo Municipal, envolvendo: suporte administrativo e parlamentar aos vereadores incluindo redação de moções, requerimentos, indicações, projetos, pareceres e outros documentos relacionados ao exercício da vereança;

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Exercer atividades de natureza operacional, abrangendo limpeza e conservação das dependências e dos pátios da edilidade; cuida dos afazeres da copa/cozinha servindo liquido e alimentos aos agentes públicos, políticos e demais pessoas que frequentam a Câmara. Leva e traz documentos, objetos e coisas e outras inerentes ao cargo.

