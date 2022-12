Dr. Consulta recebe inscrições para programa de estágio

Em busca de novos talentos para seu time, o Dr. Consulta recebe inscrições para seu programa de estágio 2023. A empresa de rede de clínicas populares oferece oportunidades para a cidade de São Paulo, capital, por meio do programa intitulado “Muito além de um estágio: uma revolução”.

Há chances para as áreas corporativas de Tecnologia, Novos Negócios, Gente&Gestão, Financeiro&Jurídico, Growth, Médica Assistencial, Qualidade Média, Operações e BI.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados em qualquer curso, com graduação prevista para dezembro de 2023 a dezembro de 2024. Conhecimento em outros idiomas não é um pré-requisito, uma vez que o programa visa, justamente, o desenvolvimento integral de novos talentos. Nesse sentido, além da capacitação técnica a empresa busca por jovens que tenham interesse em aprender, gostam de criar soluções inovadoras e se identifiquem com um ambiente de trabalho de startup.

É importante mencionar, ainda, que o Dr. Consulta valoriza a individualidade, por isso incentiva a inscrição de mulheres, pessoas com deficiências, pessoas autodeclaradas negras ou pardas e membros da comunidade LGBTQIA+.

De acordo com a empresa, o programa terá uma duração máxima de dois anos e há a possibilidade de contratação ao final do período de estágio. Além disso, os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem vale alimentação, vale refeição, vale transporte, parceria com o gympass, convênio médico cuidar-me, day off no aniversário, frutos no escritório e o modelo de trabalho híbrido.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página do Programa de Estágio 2023 e se inscrever até o dia 8 de janeiro.

A seleção será dividida em etapas, que incluem triagem e entrevista G&G, painel e dinâmica e uma entrevista final com os gestores. Os jovens selecionados darão início ao estágio no começo do próximo ano.