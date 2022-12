Encerramento da Festa de Santa Luzia terá coração da ‘Rainha da Festa’

Evento religioso promovido pela paróquia de Santa Luzia visa arrecadar fundos para igreja

Tudo certo para o dia 13 de dezembro, terça-feira, na praça que leva o mesmo nome do bairro, após a missa de encerramento da Festa de Santa Luzia, pertencente a paróquia da Diocese de Penedo.

Este ano, cinco candidatas a Rainha da Festa foram selecionadas e representam logradouros da cidade, são elas:

Maria Karolaine dos Santos – Povoado Perucaba.

Geovanna Ribeiro Cazuza dos Santos – de Penedo.

Nataliane Cosmo – povoado Quaresma.

Laise Lima Oliveira – povoado Irapiranga.

Maysa Rodrigues dos Santos povoado Alagoinhas.

O evento este ano conta com o tema “Vocação: Graça e Missão”, iniciou no dia 04 com diversas animações litúrgicas, e a presença de noiteiros, confira programação completa:

13/12 – TERÇA-FEIRA (Solenidade de Santa Luzia)

06h – Repique de Sinos e salva de fogos

09h – Missa e benção pela saúde dos enfermos

Anim. Litúrgica: Coral dos Homens.

19h – Missa solene e logo após procissão com a

imagem de Santa Luzia.

Anim. Litúrgica: Ministério Angelus Domini