Natal do projeto Amor Terceira Idade acontece em Penedo

Secom PMP

Uma manhã divertida e cheia de atividades atraiu idosos para o Centro Histórico de Penedo nesta quinta-feira, 22. Em frente à Igreja de São Gonçalo, o Projeto Amor Terceira Idade realizou sua festividade natalina.

Com apoio do Prefeito Ronaldo Lopes, a iniciativa do vereador Denys Reis que leva mais saúde e bem estar aos idosos acontece em parceria com organizações não-governamentais e atende entidades de assistência social da cidade.

O evento realizado hoje é o encerramento das atividades do projeto em 2022. O dia iniciou com um delicioso café da manhã no espaço onde também ocorreu mostra de artesanato produzido pelos idosos assistidos.

Também houve atendimento ao público em geral, com verificação de pressão arterial, exame de glicemia e regularização de vacinas contra as gripes Covid-19 e Influenza,

“Trazer mais pessoas para o projeto é bastante gratificante. Estar com casa cheia para trazer benefícios ao idoso e até quem ainda não chegou na terceira idade, todo mundo pode participar do projeto hoje“, disse a Coordenadora Roberta Santos.

Para Maria do Carmo, assistida pelo projeto, é maravilhoso fazer parte de um evento como este. “Eu me sinto renovada, já fiz exames, tomei café e o mais legar é interagir com as pessoas. Sinto-me maravilhosa”.

O Projeto Amor Terceira Idade tem como objetivo desenvolver e levar ações integrais de saúde frente às necessidades da população ribeirinha que necessita de um cuidado especifico.

Texto Fagner Honorato