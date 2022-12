Secretaria Estadual de Educação visita Programa Escola 10 em Penedo

Secom PMP

O Secretário de Educação da Prefeitura de Penedo, Luciano Lucena, recebeu representantes da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e da 9ª Gerência Regional de Educação (GERE) para avaliação do Programa Escola 10 na rede da Semed.

“Por referência, não só no estado como também em nosso município, membros vieram ouvir o corpo técnico do programa Escola 10, sugestões penedenses e propostas e melhorias para 2023”, explica a Coordenadora Keith Guimarães e articuladora do Escola 10 na Semed.

Semed Penedo apresenta projetos exitosos do Programa Escola 10

O Programa Escola 10 foi lançado em 2017 e, dentre suas principais estratégias estão o acompanhamento pedagógico de todas as escolas públicas municipais e estaduais, com a realização da Prova Alagoas como diagnóstico, fornecimento de material didático complementar e ainda formações para articuladores, secretários municipais de educação e para os gestores das escolas da rede estadual.

Participaram da visita técnica realizada nesta quarta-feira, 14, Jorge Leandro de Lima Costa, Lilian Rosateli de Lima e Lenilda Martins, representando a Seduc; e Jorge Luiz dos Santos, Ana Beatriz de Almeida Carlos e Adrianna Kelly Santos da Silva Vasconcelos, representantes da 9ª GERE.

Texto Fagner Honorato