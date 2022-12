Você pode ter R$1.212 para receber do PIS/Pasep; veja como sacar

O Ministério do Trabalho e Previdência informou recentemente um total de 481,7 mil trabalhadores não realizaram o saque do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2020 até o momento.

Do total, os servidores públicos compõem a maior parte, sendo 325.842. Os outros 155.923 são trabalhadores da iniciativa privada.

É importante ressaltar que, neste ano, os pagamentos do benefício começaram em fevereiro e terminaram em março. Vale ressaltar que os trabalhadores poderão sacar o abono salarial até 29 de dezembro.

Como consultar o PIS/Pasep?

Os trabalhadores podem consultar os valores e demais informações relacionadas ao PIS/Pasep através do número de telefone 158 ou através da carteira de trabalho digital. Além disso, o procedimento também pode ser realizado pela conta Gov.br.

Contudo, o trabalhador do setor privado pode consultar a situação do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Enquanto isso, os servidores públicos podem acessar as informações pelos seguintes números:

Central de Atendimento 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas; ou

Central de Atendimento 0800 729 0001, interior.

Quem tem direito ao pagamento?

A princípio, tem direito ao abono salarial ano-base 2020 quem trabalhou ao menos por 30 dias, consecutivos ou não, no ano de apuração e recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais em exercício com carteira assinada.

É preciso também estar cadastrado no sistema PIS/Pasep há cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Vale destacar que o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Quanto posso receber?

Primeiramente, o valor do abono salarial é de no máximo um salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022). No entanto, é definido conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base (2020). Confira as proporções:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Como consultar o PIS/PASEP pelo CPF?

Os cidadãos que trabalham em empresas privadas podem consultar o PIS através do aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas iOS e Android. Veja como a seguir:

Faça o login no app do Meu INSS via gov.br; Se não tiver conta, crie uma com seus dados pessoais; Ao entra na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Será possível verificar todas as informações sobre o PIS e também há opção de tirar dúvidas.