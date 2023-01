Aparecida de Goiânia (GO) abre processo seletivo com 413 vagas na área da educação

A Prefeitura do município de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio e superior

As oportunidades são para diversos cargos dentro da área da educação.

Os salários vão de R$ 2.072,47 a R$ 3.379,15 mensais.

Vagas e salários Aparecida de Goiânia – GO

Ao todo, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO oferece 413 vagas para contratação imediata.

Desse total de vagas, 199 vagas são para cargos de ensino médio ou técnico e 214 vagas para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Agente Educativo – 199 vagas.

Nível Superior Completo

Pedagogo – 201 vagas;

Professor de Educação Física – 13 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO variam entre R$ 2.072,47 a R$ 3.379,15 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio oferecem salários de R$ 2.072,47 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 2.072,47 a até R$ 3.379,15 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Aparecida de Goiânia – GO

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO têm até o dia 16 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Prefeitura.

Atribuições de cargos Aparecida de Goiânia – GO

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo pretendido pelo candidato:

Pedagogo

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;

Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos inclusive na educação infantil;

Elaborar e desenvolver projetos educacionais;

Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional.

Professor de Educação Física

Ministrar aulas teóricas e práticas de Educação Física conforme orientação e conteúdo previamente distribuído;

Observar a correta aplicação dos exercícios;

Planejar aulas e aplicar provas.

Agente Educativo

Auxilia os professores no atendimento das crianças;

Zelar pela boa conduta dos alunos;

Controlar a entrada e a saída dos alunos.

Etapas processo seletivo Aparecida de Goiânia – GO

O processo seletivo para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO contará com as seguintes etapas:

Avaliação de títulos de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Experiência profissional de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

O resultado final do processo seletivo para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO está previsto em edital para o dia 23 de fevereiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Aparecida de Goiânia – GO.